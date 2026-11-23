Firmato protocollo con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per raggiungere la sovranità ambientale attraverso la gestione innovativa delle infrastrutture strategiche

San Marino, 23 novembre 2026 – ACEA e la Repubblica di San Marino hanno siglato oggi il protocollo d’intesa che prevede la realizzazione di progetti e interventi nei settori idrico, energetico, ambientale, smart services e smart cities per lo sviluppo sostenibile dello Stato. La firma si è tenuta a Palazzo Mercuri, sede della Segreteria di Stato per il Lavoro, dall’Amministratore delegato e Direttore Generale di ACEA Fabrizio Palermo e dal presidente dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino Renzo Giardi. All’atto formale e alla successiva sessione di lavoro ha preso parte anche il Direttore di AASS, Marcello Forcellini. La giornata è stata inoltre l’occasione per i vertici di ACEA di incontrare i Segretari di Stato Alessandro Bevitori e Marco Gatti, a testimonianza della rilevanza intersettoriale dell’intesa per le politiche di sviluppo e transizione ecologica del Titano. Il protocollo d’intesa con validità quadriennale conferisce al territorio maggiore conformità ai nuovi standard in materia ambientale e prevede che le attività potranno essere sviluppate mediante la costituzione di gruppi di lavoro congiunti, chiamati a monitorare l’avanzamento dei progetti nei diversi comparti operativi. Per quanto riguarda il settore idrico tra le azioni previste figurano la valutazione di interventi mirati all’efficientamento e alla sostenibilità delle infrastrutture idriche, l’introduzione di best practice nel ciclo produttivo per la conduzione e gestione degli asset del servizio idrico, l’ottimizzazione delle reti di distribuzione con la conseguente riduzione delle perdite, nonché l’elaborazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua al fine di garantire qualità e tutela dell’acqua potabile lungo tutta la filiera. Nel settore ambiente è prevista l’individuazione di soluzioni volte ad ottimizzare le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio, anche attraverso la promozione di accordi con le regioni in cui sono presenti impianti di ACEA Ambiente. Sulla rete elettrica la partnership delinea la definizione di piani di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo della rete di distribuzione, oltre all’analisi e al potenziamento dell’infrastruttura digitale di rete per migliorare le capacità di monitoraggio, automazione e teleconduzione. Sul fronte delle smart cities si valuterà la fattibilità di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, affiancati dalla realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, parchi fotovoltaici e dallo sviluppo della rete di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. Infine, nell’ambito degli smart services, la collaborazione si concentrerà sull’ideazione e lo sviluppo di prodotti e servizi a mercato nei settori dell’acqua, dell’ambiente e dell’energia, valorizzando l’impiego di tecnologie digitali, intelligenza artificiale e robotica anche per la gestione di eventuali brevetti e marchi. “La firma di questo protocollo d’intesa consolida il ruolo di ACEA quale partner industriale di riferimento per lo sviluppo sostenibile e l’ammodernamento delle infrastrutture strategiche, idriche, ambientali ed energetiche. Mettiamo a disposizione della Repubblica di San Marino il nostro know-how tecnologico e le migliori competenze per realizzare la transizione ecologica e digitale dei servizi essenziali, secondo i più elevati standard di settore – ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ACEA Fabrizio Palermo –. Lavoreremo fianco a fianco con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per avviare progetti concreti che aumentino l’efficienza delle reti e creino valore duraturo per il territorio.” Soddisfazione è stata espressa dal Presidente di AASS Renzo Giardi e dal Direttore Marcello Forcellini: «La partnership con un primario operatore industriale quale ACEA rappresenta un passaggio decisivo per il nostro percorso di ammodernamento infrastrutturale e transizione ecologica. Grazie all’intesa potremo contare su competenze d’eccellenza e best practice consolidate, accelerando il raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità e qualità dei servizi erogati alla cittadinanza». Anche la componente politico-istituzionale ha rimarcato la portata strategica dell’accordo nelle parole dei Segretari di Stato Alessandro Bevitori (con delega all’AASS) e Marco Gatti (con delega all’Energia): «Accogliamo con grande favore la formalizzazione di questa intesa strategica, che conferma l’attrattiva del sistema Paese sammarinese per i grandi player industriali e testimonia la solidità della cooperazione bilaterale. Investire su reti intelligenti, transizione ecologica e servizi avanzati significa garantire al nostro territorio una crescita resiliente, moderna e pienamente conforme ai più alti standard ambientali europei e internazionali». Nel quadro degli appuntamenti istituzionali che hanno fatto seguito alla firma dell’accordo, l’Amministratore delegato di ACEA Fabrizio Palermo è stato ricevuto in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Gerardo Giovagnoli e William Casali. Nel corso della cerimonia, a suggello di una giornata di alto profilo istituzionale, al dott. Palermo è stata conferita l’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata nel grado di Commendatore, in segno di riconoscimento per il costante impegno profuso nel consolidare il legame di fiducia reciproca e la cooperazione strategica tra la Repubblica di San Marino e l’Italia.