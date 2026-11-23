150 ragazzi coinvolti, Proietti: Rendere accessibili strumenti per difendersi

Roma. Centocinquanta ragazzi con disabilità coinvolti in una giornata di formazione per imparare a riconoscere i pericoli della rete, proteggere i propri dati personali e utilizzare gli strumenti digitali con maggiore autonomia. Riparte il progetto ‘Lucia’, promosso dalla Cyber Security Foundation in collaborazione con Capodarco Impresa Sociale, giunto al suo terzo anno di attività e dedicato alla diffusione della cultura della cybersicurezza tra le persone con disabilità.

Il nuovo percorso formativo si articolerà in tre incontri nel corso dell’anno scolastico, con l’obiettivo di accompagnare I partecipanti nell’acquisizione di competenze utili a riconoscere i rischi della rete e adottare comportamenti digitali più sicuri.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la crescente digitalizzazione della vita quotidiana, se non accompagnata da strumenti adeguati di formazione, rischia di generare nuove forme di esclusione. Dalla gestione dello smartphone all’utilizzo delle piattaforme online, dalla tutela della privacy al riconoscimento dei tentativi di truffa, il progetto propone un percorso educativo accessibile, pensato per rafforzare la capacità dei partecipanti di muoversi nell’ambiente digitale in modo sicuro e consapevole.

L’incontro inaugurale si è svolto alla presenza di rappresentanti ed esperti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Postale e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn). Tra gli speaker, Marco Cervellini, responsabile della consapevolezza di Acn, e Giovanni Camarda, ispettore della Polizia di Stato, che hanno contribuito ad approfondire i principali rischi legati all’utilizzo delle tecnologie e l’importanza dei comportamenti di prevenzione.

Avviato nel 2024, il progetto ‘Lucia’ ha preso forma attraverso una collaborazione tra la Fondazione e Capodarco, che ha consentito anche la realizzazione di un laboratorio informatico attrezzato con computer e tablet. Un percorso che mette al centro non soltanto le persone con disabilità, ma anche i formatori che le accompagnano, con l’obiettivo di rendere l’educazione digitale una competenza accessibile e duratura.

“Esiste una forma di esclusione digitale che non si misura contando quante persone possiedono uno smartphone- dichiara il fondatore e presidente della Cyber Security Foundation, Marco Gabriele Proietti- ma osservando quante sono realmente libere di utilizzarlo senza dipendere dagli altri. È su questa distanza che dobbiamo intervenire. Per una persona con disabilità, riconoscere un messaggio fraudolento, tutelare i propri dati o comprendere quando una richiesta online nasconde un rischio può significare conquistare un’importante opportunità di autonomia. Con ‘Lucia’ vogliamo affermare un principio semplice: la sicurezza non deve diventare un privilegio riservato a chi possiede maggiori competenze. Una società può definirsi davvero digitale soltanto quando è capace di rendere accessibili anche gli strumenti per difendersi. E la qualità della nostra innovazione si misura proprio dalla capacità di non lasciare indietro nessuno”.

Il nuovo ciclo di attività conferma l’impegno della Cyber Security Foundation nella costruzione di percorsi formativi capaci di coniugare competenze tecnologiche, inclusione e responsabilità sociale, attraverso il coinvolgimento di istituzioni, professionisti della sicurezza informatica e realtà impegnate nel sostegno alle persone con disabilità.