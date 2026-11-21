La Giunta Capitolina ha approvato il progetto di sviluppo del Campus Bio-Medico. Il progetto rafforzerà le attività universitarie, sanitarie e di ricerca con la realizzazione di un Parco universitario integrato ispirato al paradigma One Health in ottica di ecologia umana integrata. La delibera passerà ora all’Assemblea Capitolina per l’approvazione definitiva.

Il Masterplan riguarda un’area di circa 225mila metri quadrati, già di proprietà del Campus, a Trigoria, nel Municipio IX. Sono previste nuove attività universitarie, sanitarie, assistenziali e di ricerca, insieme alle funzioni complementari e ai servizi necessari al funzionamento del Campus e alla vita della comunità territoriale. Il progetto comprende inoltre opere di urbanizzazione, collegamenti con la viabilità esterna e interventi di miglioramento del quartiere. L’obiettivo è rendere il Campus più accessibile e integrarlo meglio nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico, ampliando i servizi a disposizione del territorio e in particolare degli abitanti di Trigoria.

“Il via libera della Giunta Capitolina è un passo in avanti decisivo per lo sviluppo del Campus Bio-Medico. Ringraziamo l’amministrazione di Roma Capitale, il Sindaco, l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e la Presidente del Municipio IX Titti Di Salvo per l’attenzione e la visione con cui hanno accompagnato questo percorso”, dichiara Domenico Mastrolitto, Direttore Generale di Campus Bio-Medico SpA. “Con il Masterplan One Health vogliamo realizzare un luogo dove formazione, ricerca e cura crescono insieme, nella convinzione che la salute delle persone non possa essere separata da quella dell’ambiente in cui vivono. È un’idea che guida da sempre il nostro lavoro e che oggi può tradursi in un Parco universitario integrato, capace di rispondere in modo sempre più completo ai bisogni di studenti, pazienti, ricercatori e professionisti. Un polo dell’innovazione con visione internazionale al servizio del Paese, per il bene della persona e della comunità”.

“Per noi questo progetto ha senso solo se è condiviso con chi vive intorno al Campus”, prosegue Mastrolitto. “Per questo, è stata fondamentale l’attività di partecipazione dei cittadini con le fasi di ascolto delle istanze del territorio: accanto ai nuovi spazi e servizi di interesse generale per l’università, la sanità e la ricerca, abbiamo previsto interventi sulla viabilità, sui collegamenti e sulla qualità del quartiere. Il Campus è nato e cresciuto in questo territorio e vuole continuare a esserne parte attiva, consolidando l’alleanza con la città e offrendo i propri servizi a beneficio anzitutto di Trigoria e per tutto il quadrante sud di Roma. Il nostro impegno ora è proseguire il confronto con le Istituzioni in vista del passaggio in Assemblea Capitolina, per trasformare questa visione in un’opera concreta al servizio della città e dello sviluppo locale”.

Sulla stessa linea anche la presidente del Municipio Roma IX, Titti Di Salvo, che evidenzia il legame storico tra il Campus Bio-Medico e la comunità locale: «La presenza del Campus nel nostro Municipio è molto apprezzata da tutti i cittadini non solo per i servizi di qualità messi a disposizione e neppure solo per l’eccellenza della formazione erogata. È l’approccio al territorio la caratteristica più apprezzata dai cittadini e da tutto il Municipio. Quel sentirsi parte di una sfida per il cambiamento con al centro la salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente, con un significativo impatto pubblico e sociale. Che non può che partire da radici ben piantate sul territorio. Il Masterplan approvato dalla Giunta capitolina va proprio in questa direzione e amplifica il profilo del Campus, una eccellenza radicata nel territorio».