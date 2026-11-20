“L’UGL non ha aderito allo sciopero generale di oggi, una scelta condivisa anche da CISL e UIL. In tal senso è emblematico che la maggioranza del sindacalismo confederale abbia deciso di non scendere in piazza. Lo sciopero è uno strumento legittimo e prezioso, una conquista dei lavoratori, e proprio per questo va usato con responsabilità, nei passaggi decisivi. Proclamarlo prima ancora di conoscere il testo della Manovra appare bizzarro e significa farne un’iniziativa di principio, più politica che sindacale, svuotandolo di forza proprio quando servirebbe. Ci troviamo di fronte a un Governo che ha convocato le parti sociali, ha aperto un dialogo e ha chiesto proposte. Al contempo, occorre precisare che la Manovra interviene sul recupero delle retribuzioni e mette in campo misure ad alto impatto sociale. Discutere è possibile e doveroso: su come riallocare le risorse, su come rafforzare il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati, su dove intervenire con maggiore decisione. Ma questo lavoro si fa nelle sedi opportune e nei tempi previsti. La strada maestra è il confronto, non la contrapposizione preventiva. È su questo terreno che l’UGL continuerà a fare la propria parte, con spirito costruttivo e portando avanti le proprie proposte”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito allo sciopero generale proclamato dalla CGIL.