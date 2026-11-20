“Come annunciato oggi dal nostro segretario nazionale e vicepremier, Antonio Tajani, i beneficiari della card sanitaria per gli anziani potranno avere fino a 360 euro direttamente sulla pensione, grazie alla detrazione fiscale del 19% che si aggiunge ai 300 euro previsti. Un risultato importante, che dà seguito alle proposte avanzate fin dall’inizio da Forza Italia per sostenere le fasce più fragili e facilitare l’accesso alle cure”. Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile Economia del partito.

“Chi ha bisogno di curarsi - prosegue - deve poter disporre subito delle risorse necessarie. Per questo è particolarmente significativa la possibilità, illustrata da Tajani, di accreditare i 300 euro direttamente sulla pensione, consentendo ai beneficiari di affrontare le spese sanitarie senza dover anticipare somme che spesso non hanno a disposizione e di usufruire successivamente anche della detrazione fiscale. È un ulteriore passo avanti che migliora la misura e traduce in interventi concreti l’impegno di Forza Italia e del governo a sostegno delle fasce più deboli della popolazione”, conclude.