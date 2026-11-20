Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026-2027 del Centro Alti Studi per la Difesa e Scuola Superiore Universitaria (CASD-SSU), alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, del Presidente del CASD-SSU, Generale di Corpo d’Armata Stefano Mannino, del Professor Alberto Pagani, docente all’Università di Bologna, e di numerosi rappresentanti del mondo accademico.

Nel suo intervento, il Generale Portolano ha posto al centro della riflessione il tema della minaccia ibrida e i suoi effetti sulla capacità delle democrazie di comprendere la realtà e di decidere. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha definito la minaccia ibrida come «l’insieme di azioni condotte da una costellazione di soggetti che agiscono in modo diretto o per procura, in forma visibile o opaca, coordinata o apparentemente caotica, sempre sotto la soglia del conflitto, in maniera ambigua, graduale e difficile da attribuire».

Si tratta, ha sottolineato, di una pressione già in atto, di cui si hanno esempi concreti ogni giorno: dai cavi sottomarini danneggiati nel Baltico ai droni sugli aeroporti europei, fino agli attacchi nel dominio cibernetico. Eventi che, presi singolarmente, restano difficili da attribuire, ma che insieme disegnano una strategia precisa, riconoscibile più facilmente da chi sa correttamente metterli in relazione.

Pur investendo tutte e tre le dimensioni – fisica, virtuale e cognitiva – l’azione ibrida trova il suo terreno ideale proprio in quella cognitiva. «In questa dimensione – ha spiegato l’Autorità di Vertice – il bersaglio non è il territorio, né la forza militare, ma il modo in cui un’intera società comprende e decide». Gli effetti generati da queste azioni «si chiamano sfiducia, polarizzazione, disorientamento, paura ed erosione della coesione sociale». Sono effetti che producono ritardo decisionale e che colpiscono la coesione e la tenuta delle Istituzioni, fino a condizionarne le scelte in materia di sicurezza e difesa. In tutto ciò, «l’intelligenza artificiale ne moltiplica la portata, rendendo sempre più difficile distinguere il vero dal verosimile».

Nessuna amministrazione, ha ricordato il Generale Portolano, può affrontare da sola questa sfida. Serve un approccio Whole-of-Government, uno sforzo di sistema-Paese che coinvolga Pubblica Amministrazione, mondo accademico, media e industria, fino al singolo cittadino. «Il cittadino che dispone delle conoscenze per comprendere la realtà costituisce una prima linea di difesa dalla disinformazione, in quanto più difficile da manipolare», ha affermato. «Peraltro, al di là di tutti gli strumenti tecnologici, ritengo che la disinformazione si combatta anche, e soprattutto, con la cultura dell’intelligenza “umana”, attraverso la razionalità, la logica e il pensiero». Una società democratica, ha proseguito, «si protegge anche rendendo i propri cittadini più consapevoli e capaci di distinguere le informazioni attendibili dalle fake news».

In tale quadro, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha richiamato le iniziative già avviate: l’istituzione del “Comando Cyber-Intel”, nato dalla fusione del Comando per le Operazioni in Rete e del Comando Intelligence Interforze; le Linee strategiche di implementazione del “Cognitive Warfare”; la costituzione di un Nucleo Iniziale di Formazione in attesa del “Centro interforze per il contrasto alla minaccia ibrida”; un esercizio di analisi strategica, di svolgimento nei prossimi mesi, e la collaborazione nella ricerca con molteplici istituti universitari.

La way ahead indicata dal Generale Portolano si fonda su tre passi che vanno ben oltre quanto possa fare la sola Difesa; innanzitutto, definire una nozione condivisa di minaccia ibrida e una soglia di reazione; poi, attribuire e decidere, affinché la risposta sia quella integrata del sistema-Paese e coordinata con gli Alleati; infine, colmare il divario tra la cornice giuridica e una minaccia che agisce sotto la soglia del conflitto.

Rivolgendosi ai frequentatori, il Capo di SMD ha inteso ribadire il ruolo centrale del CASD/SSU: «nella dimensione cognitiva, la prima linea di difesa non è la tecnologia, ma è l’uomo». Da qui l’invito a fare dell’anno accademico «un esercizio costante di pensiero critico», perché – ha concluso – «la conoscenza è la prima condizione della sicurezza».