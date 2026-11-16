“La logistica è un punto di forza dell’Italia e ha ancora ampi margini di crescita. Per sfruttarli servono infrastrutture efficienti e ben collegate. Accanto alle grandi vie di comunicazione, occorre riorganizzare e rilanciare il sistema portuale con una strategia nazionale ed europea, rafforzando i collegamenti con gli aeroporti e le reti stradali e ferroviarie. L’obiettivo è rendere più rapido e semplice il passaggio delle merci da un mezzo di trasporto all’altro. In una prospettiva liberale, il compito delle istituzioni è creare le condizioni perché le imprese possano investire, competere ed esprimere appieno le proprie capacità. L’innovazione digitale è una delle sfide decisive del nostro tempo e va colta come un’opportunità per migliorare l’organizzazione del lavoro e la gestione dei flussi. Investire nelle tecnologie e nelle competenze è essenziale per colmare il divario di produttività che si è ampliato nel tempo. Una logistica più moderna può ridurre tempi e costi di trasporto, rendere più competitive le imprese italiane sui mercati internazionali e attrarre nuovi capitali”.

Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia in Commissione Trasporti della Camera, intervenuto nel corso del Cnpr forum “Trasporti e logistica, la sfida dell’efficienza”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili presieduta da Luigi Pagliuca.

Secondo Andrea Casu (PD), vicepresidente della Commissione Trasporti a Montecitorio: “La priorità è investire nell’efficienza dell’intero sistema logistico italiano. La competitività si costruisce facendo lavorare insieme i diversi comparti di una filiera che, secondo i dati del Politecnico di Milano, vale oltre 112 miliardi di euro. Un settore di queste dimensioni richiede una politica industriale capace di collegare meglio porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie. Lo abbiamo visto anche in questi giorni: se si ferma la logistica, si ferma l’Italia. L’innovazione deve rispondere a esigenze concrete: ridurre i tempi di consegna, rendere più puntuali i pagamenti e, soprattutto, tutelare la sicurezza sul lavoro, che troppo spesso non è garantita. Per fare un salto di qualità, occorre affiancare all’integrazione tra i diversi mezzi di trasporto l’interoperabilità dei dati. In pratica, i sistemi informatici dei vari operatori devono poter dialogare, scambiare informazioni e utilizzarle per coordinare le spedizioni e gestire meglio gli imprevisti operativi. È così che si possono ridurre le attese e migliorare l’affidabilità del servizio lungo tutta la filiera”.

L’impegno del governo è stato sottolineato da Igor Iezzi, capogruppo della Lega in Commissione Affari Costituzionali della Camera: “La difficoltà principale è reperire le risorse per migliorare la rete dei trasporti. Le imprese chiedono di movimentare le merci più rapidamente e per questo servono interventi su strade, ferrovie e porti. Nonostante i vincoli di bilancio, con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini abbiamo avviato 1.300 cantieri sulla rete ferroviaria. Nella stessa direzione va la riforma del sistema portuale, che contiamo di approvare entro la fine dell’anno per rendere più razionale e coordinata la gestione degli scali. Resta il nodo del costo dei carburanti, che pesa sui bilanci delle aziende di trasporto e risente delle tensioni internazionali. Un contesto più stabile aiuterebbe le imprese a programmare gli investimenti e a gestire meglio i costi. È poi il momento di riunire attorno a un tavolo istituzioni, imprese ed esperti per capire quali opportunità offra l’intelligenza artificiale. Le sue applicazioni sono ancora in gran parte da esplorare, ma possono cambiare il modo in cui si pianificano i percorsi, si organizzano le consegne e si coordinano i diversi operatori della filiera”.

Intermodalità è la parola chiave per Giulia Pastorella, parlamentare di Azione in Commissione Trasporti della Camera: “La parola chiave è intermodalità. Nessuna tecnologia e nessun investimento, da soli, possono fare la differenza. Per spostare persone e merci in modo efficiente, occorre progettare l’intero percorso e agevolare il passaggio tra strada, ferrovia, aereo e vie d’acqua. Sarebbe miope privilegiare un solo mezzo: la scelta deve dipendere dalle esigenze di ciascun tragitto e dalla possibilità di combinare le diverse modalità. Il Piano per l’intermodalità esiste, ma nella riforma dei porti manca un raccordo con la pianificazione logistica. È una lacuna da colmare: gli scali vanno considerati parte di una rete che funziona solo se i suoi nodi sono ben collegati. Serve più coordinamento e bisogna lasciare spazio alle innovazioni, a partire dall’ultimo miglio. I droni possono offrire un contributo nei trasporti specializzati, per esempio nella consegna di materiale sanitario, e aiutare a raggiungere zone urbane dove il traffico rende gli spostamenti più lunghi e difficili. Occorre valutare in quali casi queste soluzioni rendano le consegne più rapide, affidabili e adatte alle esigenze locali”.

Nel corso dei lavori moderati da Anna Maria Belforte, il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Elisabetta Polentini, commercialista e revisore legale dell’Odcec di Roma: “Ridurre gli incentivi fiscali al trasporto su strada è una scelta miope se prima non si offrono alternative praticabili. Quali sono le opzioni per chi oggi si sposta in auto o trasporta merci su gomma? Il passaggio a modalità meno inquinanti richiede impegno: riconosciamo i costi ambientali del traffico, ma fatichiamo a cambiare abitudini radicate. Per convincere le persone a lasciare l’auto privata servono servizi pubblici affidabili e collegamenti comodi; per le imprese occorrono soluzioni che integrino strada e ferrovia. Il cambio di modalità passa da una politica che intervenga sulla domanda di mobilità, coordinando gli investimenti nelle infrastrutture con l’organizzazione dei servizi. Così si può ridurre la congestione urbana e liberare spazio urbano. L’innovazione tecnologica è necessaria e dà risultati quando rende più semplice cambiare le nostre abitudini quotidiane”.

Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni: “Oltre l’85% dei trasporti merci interni italiani viaggia su gomma. L’investimento strategico non può essere costituito da un singolo intervento ma occorre lo studio, l’esame per una corretta intersezione tra il sistema informativo e quello intermodale, quello che attiene ai collegamenti strade – ferrovie – porti. I nodi di interscambio dovrebbero essere incentivati a una immediata digitalizzazione con l’automazione dei terminal di smistamento per ridurre i tempi di carico e scarico. Il trasporto su strada in Italia resta una componente non sostituibile per cui vanno completati e potenziati i collegamenti tra le aree industriali e quelle logistiche. Ci sono poi diverse opinioni sugli incentivi ai trasporti su strada e sull’efficienza sulle medie e lunghe distanze. La frammentazione delle imprese di trasporto la gomma sembra l’unico sistema efficiente per il porta a porta. Servirebbe un approccio integrato con il ferro e il mare”.