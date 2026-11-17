“Intervenire sulle convergenze tra islam radicale ed estrema sinistra è doveroso per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei cittadini e la difesa dei valori su cui si fondano le nostre democrazie”. Lo ha detto la deputata di FdI e vice-capogruppo alla Camera Augusta Montaruli, intervenendo all’evento ‘Il patto del caos. Antifà e islamisti nemici dell’Europa’, incentrato sulle convergenze tra l’estrema sinistra radicale e i movimenti islamisti, organizzato dal capodelegazione di FdI all’Eurocamera Carlo Fidanza. “Tra gli esempi più evidenti di questo tipo di saldatura c’è il collettivo ‘Autistici Inventati’, nato sulle ceneri del G8: un insieme di persone che ha utilizzato diversi server per garantire la trasmissione di comunicazioni pericolose per l’ordine pubblico nel corso delle manifestazioni, veicolando messaggi legati anche all’islam politico”, ha aggiunto Montaruli, sottolineando come il collettivo “sia stato inserito nella lista dei terroristi globali da parte dell’amministrazione Trump”. “La dimostrazione dell’unione tra islamismo radicale ed estrema sinistra è evidente non solo nel caos nelle piazze d’Italia, ma anche nei mezzi di comunicazione utilizzati per l’organizzazione delle proteste”, ha infine sottolineato Montaruli.