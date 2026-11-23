Un fondo da 5 milioni nel2027 e 3 milioni l’anno dal 2028 per le prestazione cliniche domiciliari a supporto degli hikikomori, adolescenti e giovani che si isolano volontariamente dalla società. E’ quanto propone un emendamento alla manovra a prima firma Augusta Montaruli. “L’iniziativa è finalizzata “alla prevenzione, al contrasto e alla presa in carico del fenomeno del ritiro sociale nei minori, negli adolescenti e nei giovani adulti (hikikomori), prevedendo in via prioritaria misure volte a garantire la domiciliarità agli psichiatri per la prima visita a quanti, adolescenti e giovani adulti si stanno avviando al ritiro”.