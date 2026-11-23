A volte basta un giudizio affrettato per escludere possibilità che non abbiamo ancora scoperto. È da questa riflessione che nasce “Fuori Classe. Tutta un’altra musica”, il progetto di responsabilità sociale per il Natale 2026 di Bosch Italia, realizzato in collaborazione con Fondazione Sequeri Esagramma ETS e con la partecipazione di La Pina. Attraverso la narrazione in chiave ironica e il linguaggio universale della musica, la campagna invita ad aprirsi all’ascolto scevri da pregiudizi, in modo da creare le condizioni perché ciascuno possa sviluppare ed esprimere le proprie capacità.

Presentato nell’ambito della Milano Music Week 2026, lo short movie al centro della campagna vede protagonista La Pina, storica voce di Radio Deejay, nei panni di una severa esaminatrice alle prese con una serie di audizioni musicali decisamente fuori dall’ordinario. Il corto – che sarà lanciato il 3 dicembre in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità sui canali ufficiali di Bosch Italia – mette in scena giudizi tanto categorici quanto paradossali, giocando sul doppio significato della parola “fuori”: da verdetto che esclude a riconoscimento che include. Un ribaltamento che invita a riflettere su quante possibilità rischiamo di non scoprire quando ci fermiamo ai pregiudizi.

Il messaggio della campagna si traduce in un impegno concreto. Con “Fuori Classe. Tutta un’altra musica”, Bosch Italia sostiene Fondazione Sequeri Esagramma ETS contribuendo a creare nuove opportunità di apprendimento e di espressione attraverso la musica. Il progetto prevede borse di studio per percorsi riabilitativi e formativi rivolti a persone con disabilità intellettiva e autismo, la donazione di tastiere adattate alle diverse esigenze dei musicisti e il supporto allo sviluppo di un applicativo web per l’apprendimento inclusivo a distanza. Quest’ultimo permetterà di raggiungere oltre 300 allievi e allieve dei Centri a Metodo Esagramma in tutta Italia, favorendo una progressiva autonomia a casa nello studio del proprio strumento musicale.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di responsabilità sociale di Bosch, profondamente legato alla visione del suo fondatore e al particolare assetto proprietario del Gruppo, che fa capo alla Fondazione di pubblica utilità Robert Bosch Stiftung. Un impegno coerente con il motto aziendale “Tecnologia per la vita”, che si traduce non soltanto nello sviluppo di soluzioni e servizi pensati per migliorare la quotidianità delle persone, ma anche nel sostegno a progetti sociali capaci di generare un impatto concreto e duraturo sulle comunità e sui territori in cui Bosch opera.

La collaborazione con Fondazione Sequeri Esagramma ETS dimostra come la musica possa essere molto più di una forma di espressione artistica, trasformandosi in un potente strumento di relazione e scoperta. Da oltre 40 anni, infatti, la Fondazione sviluppa percorsi di Musicoterapia Orchestrale® e di Educazione Orchestrale Inclusiva rivolti a persone con e senza disabilità fisiche o intellettive. Grazie a una metodologia originale, la pratica musicale diventa un’occasione concreta di incontro, tanto da aver dato vita a due Orchestre Sinfoniche inclusive in cui i musicisti suonano fianco a fianco, trovando ciascuno il proprio spazio per contribuire a un risultato comune.

Con “Fuori Classe. Tutta un’altra musica”, Bosch Italia ed Esagramma condividono una visione chiara: non esiste un unico modello a cui tutti debbano adeguarsi, ma tante capacità e talenti da riconoscere. Perché, proprio come in un’orchestra, è quando suoni diversi vengono valorizzati ed entrano in relazione che nascono bellezza e armonia.

“Le aziende hanno la responsabilità di guardare oltre la propria attività e prestare attenzione ai bisogni reali della società, agendo come partner attivi per sostenere iniziative a lungo termine che promuovano l’inclusione e aprano a tutti nuove possibilità. È con questo spirito che abbiamo scelto di sostenere Esagramma, per contribuire, attraverso strumenti, tecnologie e percorsi formativi, ad ampliarele opportunità di apprendimento e partecipazione, generando così un impatto concreto e duraturo”, ha dichiarato Renato Lastaria, General Manager del Gruppo Bosch in Italia.

“Il mondo della tecnologia e quello della musica, pur apparentemente distanti, sono uniti dalla capacità di generare nuove opportunità. Con ‘Fuori Classe’ abbiamo scelto di contribuire concretamente a questo percorso perché non basta superare i pregiudizi: bisogna anche creare le condizioni affinché possibilità ancora inesplorate possano emergere. Nel momento in cui superiamo il giudizio e iniziamo a valorizzare le differenze, l’intera società ne esce arricchita e attraverso l’ascolto inizia davvero a suonare ‘Tutta un’altra musica’”, ha affermato Giuditta Piedilato, Direttrice Comunicazione e Relazioni Istituzionali del Gruppo Bosch in Italia.

“Siamo felici e grati a Bosch per aver scelto di sostenere l’attività di Esagramma con azioni che favoriscono la crescita musicale e umana delle persone che frequentano i nostri percorsi. Crediamo profondamente nel valore formativo dell’esperienza musicale in un contesto complesso e ricco come l’orchestra, che richiede a tutti, con o senza disabilità, un esercizio di sintonizzazione e di ascolto reciproco. È per questo che da più di 40 anni ricerchiamo modalità per rendere l’orchestra più accessibile. Grazie all’aiuto di Bosch potremo ampliare l’uso della tecnologia per favorire percorsi di studio più efficaci, nei quali gli allievi siano sempre più protagonisti del loro apprendimento e nella vita adulta”, ha dichiarato Licia Sbattella, Presidente della Fondazione Sequeri Esagramma ETS.