Sogesid, società di ingegneria ambientale in house delle Amministrazioni centrali dello Stato, opera nell’ambito del Programma di ricostruzione post-alluvione dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Struttura commissariale e con le amministrazioni locali. In relazione agli interventi riguardanti le frane, la Società ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sullo stato di avanzamento delle attività e sui compiti dei soggetti coinvolti.

Sogesid ha concluso tutti i 22 progetti di fattibilità tecnico-economica di propria competenza, ad eccezione di uno, relativo all’intervento di Ponte San Ruffillo a Dovadola, in fase di completamento. Per quanto riguarda gli interventi nel Comune di Dovadola, su 12 interventi, 11 sono stati affidati mediante appalto integrato, cioè un unico incarico che comprende sia la preparazione del progetto dettagliato sia la realizzazione dei lavori, attraverso accordi già assegnati da Sogesid.

Le imprese incaricate sono INFRATECH Consorzio Stabile, FERRARI Ing. Ferruccio S.r.l., COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.p.A. e CONSORZIO STABILE VIAGEST S.c.a.r.l., che hanno affidato la preparazione dei progetti dettagliati rispettivamente a ICARIA S.r.l., IDROESSE S.r.l., PIACENTINI INGEGNERI S.r.l. e ITINGEGNERIA DEL TERRITORIO S.r.l.

Alcuni di questi progetti sono in fase di verifica, un passaggio necessario prima dell’avvio dei lavori. Questa attività è stata affidata a RINA Check S.r.l. Attualmente, 4 progetti sono in fase di verifica e 1 è in attesa di approvazione del progetto esecutivo prima dell’apertura del cantiere.

Pertanto, solo 1 intervento è ancora in fase di progettazione direttamente da parte di Sogesid. Per quanto riguarda il Comune di Rocca San Casciano, su 28 interventi di ricostruzione, solo 4 sono gestiti da Sogesid. Tutti sono stati affidati mediante appalto integrato all’impresa EDIL MOTER S.r.l., che ha a sua volta incaricato IG&P S.r.l. della preparazione del progetto esecutivo. Di questi, 1 intervento è in attesa di approvazione del progetto esecutivo prima dell’apertura del cantiere, 1 è in fase di controllo del progetto esecutivo da parte della società PCQ S.r.l. e 2 sono in fase di completamento del progetto esecutivo da parte dell’impresa già indicata.

A Tredozio, Sogesid gestisce 8 interventi, di cui 6 sono stati affidati mediante appalto integrato all’impresa CAMAR Società Cooperativa, e che ha a sua volta incaricato 3TI Progetti Italia per la progettazione esecutiva di 6 interventi. Di questi, 4 sono in verifica della progettazione esecutiva da parte di PCQ S.r.l., 1 da Sogesid e 1 è ancora in fase di completamento. Due interventi inoltre sono in corso di affidamento, mediante appalto integrato alla società cooperativa CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI DI PRODUZIONE E LAVORO.

Tutte le imprese sopra indicate sono state regolarmente scelte e incaricate attraverso le procedure pubbliche svolte da Sogesid e operano nel rispetto degli accordi presi. La preparazione dei progetti esecutivi e la realizzazione dei lavori spettano alle imprese incaricate, come previsto dalle regole sugli appalti pubblici. A Sogesid, in qualità di stazione appaltante, che affida i lavori, spettano invece la gestione delle procedure, il coordinamento delle attività e il controllo sul rispetto degli impegni previsti dai contratti.

Diversa è la situazione per gli interventi nei territori dei Comuni di Civitella di Romagna, Bertinoro e per una parte degli interventi di Dovadola, che le amministrazioni comunali hanno deciso di seguire direttamente. Anche per questi interventi era previsto che Sogesid affidasse i lavori alle imprese già selezionate attraverso i precedenti accordi per gli appalti integrati.

Per questo motivo, al momento della riconsegna dei progetti di fattibilità tecnico-economica, già controllati, avvenuta tra febbraio e marzo 2026 e, in un solo caso, a giugno 2026, Sogesid ha messo a disposizione delle amministrazioni comunali i propri accordi per gli appalti integrati e le relative imprese già selezionate. L’obiettivo era permettere ai Comuni di affidare subito le attività e accelerare la realizzazione dei lavori. Se questi interventi fossero stati affidati attraverso tale possibilità, oggi i lavori sarebbero già in corso. Ad oggi, questa possibilità non risulta essere stata utilizzata e la gestione degli interventi resta direttamente in capo ai Comuni interessati.

“Sogesid continuerà a garantire il massimo impegno a sostegno dei territori e delle istituzioni coinvolte nel processo di ricostruzione. La priorità resta quella di dare risposte concrete e rapide ai cittadini e ai sindaci. Per questo motivo è fondamentale che, sul tema delle frane, le informazioni siano corrette e basate sui fatti e che a ciascun soggetto coinvolto siano riconosciuti con chiarezza il proprio ruolo, i propri compiti e le proprie responsabilità”, dichiara Errico Stravato, Amministratore delegato di Sogesid.