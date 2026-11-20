Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, è stato premiato in Senato con il Premio Italia Informa, un riconoscimento al suo ruolo nella trasformazione del sistema energetico del Paese.

Il premio è stato conferito per il ruolo svolto alla guida del Gruppo Iren nella trasformazione del sistema energetico italiano, all’insegna di crescita industriale, sostenibilità, innovazione e attenzione ai territori. La motivazione mette in evidenza una leadership strategica e responsabile, capace di fare di energia, acqua, ambiente e infrastrutture leve per la competitività del sistema e per un modello di sviluppo più sostenibile, accompagnata da un’ecletticità di visione che arricchisce la qualità delle scelte.