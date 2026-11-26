Istituzione di un fondo strutturale pubblico di 10 milioni di euro per la ricerca contro il cancro pediatrico. E’ quanto chiedono al governo e al parlamento la Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica (FIAGOP) e l’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP), che hanno organizzato una raccolta firme online, intitolata “Tutti devono diventare grandi”, sulla piattaforma Change.org. In solo due settimane, la petizione ha già superato le 20mila adesioni ed è ancora aperta. Secondo gli ultimi dati, ogni anno in Italia circa 2.500 bambini e adolescenti ricevono una diagnosi di tumore: sono meno del 2% di tutte le diagnosi oncologiche e, proprio per questo, restano troppo spesso fuori dall’agenda pubblica. In vista dell’iter parlamentare per la prossima Legge di Bilancio, ben quattro emendamenti sono stati presentati su questo tema dalle forze di maggioranza e di opposizione.

La ricerca contro il cancro pediatrico dipende in Italia da bandi competitivi finanziati da fondazioni, dal sostegno di associazioni di genitori e guariti, da donazioni di privati cittadini. Nessuno dei 19 studi nazionali attivi al momento nella rete è finanziato con fondi pubblici. L’industria investe poco, perché i pazienti sono pochi, mentre un solo trial pediatrico può costare fino a 5 milioni di euro in cinque anni. Le conseguenze, secondo FIAGOP e AIEOP, sono concrete: solo una piccola parte dei nuovi farmaci vengono testati sui bambini; meno del 50% degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni è arruolato in uno studio scientifico, contro quasi il 100% dei bambini sotto i 14 anni; la diagnosi centralizzata, senza la quale non esistono protocolli affidabili né medicina di precisione, regge quasi esclusivamente su fondi associativi e sul volontariato.

“Per questo chiediamo al ministero della Salute e al parlamento”, ha affermato il presidente di FIAGOP, Sergio Aglietti, “di istituire questo fondo strutturale pubblico di 10 milioni di euro per la ricerca in oncoematologia pediatrica. Attendiamo risposte concrete dalla politica! Del resto, non servono risorse aggiuntive: il fondo si finanzia riallocando una parte di quanto già stanziato, ovvero l’1,5% del Capitolo 3398 per la ricerca sanitaria e lo 0,5% del Fondo Farmaci Innovativi. Una misura a costo zero per i conti pubblici, coerente con le finalità di entrambi gli ambiti di spesa da cui proponiamo di attingere le risorse necessarie, e che darebbe finalmente certezza di programmazione a chi cura e fa ricerca”.

“Un fondo dedicato significa garantire più possibilità di guarigione, meno effetti collaterali, più giovani che tornano a scuola e, in futuro, più adulti nel mondo del lavoro”, ha aggiunto la presidente di AIEOP, Angela Mastronuzzi. “Significa anche meno cronicità a carico del SSN. E significa non disperdere le competenze costruite in questi anni che fanno del nostro Paese un riferimento autorevole e riconosciuto nel panorama internazionale, rendendo vano quanto fatto sin qui, compresi gli investimenti del PNRR. Sostenere la ricerca non vuol dire finanziare qualcosa che arriverà domani: vuol dire garantire oggi un percorso di cura ai bambini che aspettano una terapia”.