C’è un luogo, nel cuore di Catanzaro, che da solo meriterebbe una visita. È il Teatro Politeama «Mario Foglietti», uno degli scrigni architettonici più affascinanti del panorama teatrale italiano, che sabato sera si prepara ad accendere le luci sulla nuova stagione 2026/2027. E lo fa nel modo più ambizioso possibile: con la grande lirica, un protagonista d’eccezione come Vittorio Grigòlo e una realtà musicale calabrese che ha ormai dimostrato di poter giocare alla pari con le grandi orchestre internazionali.

Il titolo scelto per il galà inaugurale, «Viva l’Opera!», è già una dichiarazione d’intenti. Sul palco, accanto al celebre tenore italiano, ci sarà infatti l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia. Una formazione di settanta elementi, nata da un progetto musicale fortemente legato al territorio, ma capace di costruire negli anni un percorso artistico di respiro internazionale.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti della serata: la possibilità di apprezzare non soltanto una grande voce, ma anche la qualità di un’orchestra che rappresenta un’eccellenza della Calabria musicale. Un valore che lo stesso Grigòlo ha avuto modo di sottolineare in una conversazione esclusiva con Libero, realizzata a poche ore dall’appuntamento catanzarese e che sarà pubblicata prossimamente sul quotidiano. Un riconoscimento significativo, quello di un artista abituato a frequentare i palcoscenici più prestigiosi del mondo, dalla Scala al Metropolitan di New York, fino alla Royal Opera House di Londra.

Del resto, ridurre la Filarmonica della Calabria a una semplice compagine regionale sarebbe un errore. Fondata nel 2011 proprio su un’idea di Filippo Arlia, l’orchestra ha costruito un curriculum di tutto rispetto. Dalle tournée internazionali, compresa quella in Cina, alle collaborazioni con musicisti di fama mondiale come José Carreras, Andrea Bocelli, Ramin Bahrami e Giovanni Sollima, il suo percorso testimonia una crescita artistica che ha superato da tempo i confini locali. Ha inoltre inciso per importanti etichette discografiche come Warner Music, Sony Classical, Naxos e Brilliant Classics. Non un’orchestra di provincia che cerca visibilità, insomma, ma una realtà che la visibilità internazionale se l’è conquistata sul campo.

Sul podio c’è un direttore che di esperienze fuori dai confini italiani ne ha accumulate parecchie. Filippo Arlia ha diretto orchestre come i Berliner Symphoniker, la Jerusalem Symphony Orchestra e la Cairo Symphony Orchestra, oltre ad aver calcato palcoscenici prestigiosi come la Filarmonica di Berlino e la Carnegie Hall di New York. Un bagaglio che si riflette nel lavoro svolto con la Filarmonica e nella capacità di dare corpo a un progetto culturale ambizioso, dimostrando che anche dalla Calabria può partire una proposta musicale di livello assoluto.

Ma c’è un altro protagonista che merita una menzione speciale: il teatro stesso. Il Politeama, inaugurato nel 2002 e progettato dal grande architetto Paolo Portoghesi, è una struttura che sorprende per la sua personalità. Non il solito contenitore per spettacoli, ma un edificio nel quale l’architettura dialoga con la musica. La facciata, con l’alternanza di forme concave e convesse, sembra quasi abbracciare chi entra. All’interno, la sala a ferro di cavallo recupera la tradizione dei grandi teatri all’italiana, con cinque ordini di palchi impreziositi da oltre mille stelle a sette punte. In alto, una grande copertura a forma di conchiglia contribuisce a creare un ambiente scenografico e acustico di particolare suggestione.

Una vera casa del suono, insomma, come la definisce la stessa Fondazione Politeama. Un luogo capace di accogliere circa novecento spettatori e dotato di un palcoscenico dalle dimensioni e dalle attrezzature tecnologiche adatte anche alle produzioni più impegnative. Un gioiello che merita di essere conosciuto ben oltre i confini regionali.

Quanto al programma musicale, il viaggio promesso da «Viva l’Opera!» attraversa alcune delle pagine più amate del melodramma. Da Verdi, con «La donna è mobile» e «Di quella pira», a Donizetti con «Una furtiva lagrima», passando per Puccini, con «Che gelida manina», «Donna non vidi mai» ed «E lucevan le stelle». E ancora Mascagni, Leoncavallo e Bizet. A completare il percorso, le grandi pagine orchestrali, dalle ouverture di Rossini agli intermezzi sinfonici, senza dimenticare i classici bis della tradizione italiana e internazionale, da «Mattinata» a «Granada», fino all’immancabile «O sole mio».

Un programma pensato per gli appassionati, ma anche per avvicinare alla lirica chi magari non frequenta abitualmente i teatri. Non a caso, tra le iniziative previste, c’è anche una particolare attenzione al pubblico più giovane, con biglietti agevolati per gli under 30.

La nuova stagione, curata dalla sovrintendente Antonietta Santacroce, porta il titolo «Dove le storie prendono vita» e comprende venti appuntamenti tra musica, prosa, musical, danza e intrattenimento, con nomi di primo piano della scena italiana e internazionale. L’apertura affidata a Grigòlo e Arlia, però, ha un significato che va oltre il prestigio degli interpreti.

È anche una scommessa sulla capacità della Calabria di valorizzare le proprie professionalità, senza complessi di inferiorità e senza dover necessariamente guardare altrove per trovare qualità e ambizione. Perché se sul palcoscenico arriva una star mondiale come Vittorio Grigòlo, a dialogare con lui non c’è una formazione chiamata semplicemente a fare da accompagnamento. C’è un’orchestra che ha una storia, una propria identità e un percorso internazionale. E ad oggi è proprio questa la notizia più bella dell’inaugurazione del Politeama: la Calabria non si limita a ospitare la grande musica. È in grado di produrla, interpretarla e portarla nel mondo.