Guido Crosetto contro la magistratura: "Lo yacht è di Briatore? La cosa non interessa. Ma se fosse casa vostra..."

Guido Crosetto fa una inquietante osservazione sul caso dello yacht di Flavio Briatore e sui danni che la magistratura può arrecare a tutti noi. Scrive infatti in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Siccome si parla di una barca e lui è Briatore, la cosa non colpisce i più ma provate a pensare a cosa significa che la magistratura, senza attendere il giudizio definitivo, decide di sequestrare casa vostra, che vale 100 e la vende all’asta a 30. Poi vi assolvono. E nessuno paga". Ecco, così un magistrato può farci finire sul lastrico con una mossa sola. Un gravissimo errore, insomma, sul quale bisogna evidentemente fare una riflessione.

Lo Stato italiano, infatti, rischia di dover risarcire Briatore, perché il suo yacht Force Blue non doveva essere confiscato e messo all'asta, come invece accaduto il 31 dicembre scorso. Clamorosa svolta giudiziaria: la seconda sezione della Cassazione ha annullato la sentenza emessa nell'ottobre 2019 dalla Corte d'Appello di Genova che aveva sì assolto per prescrizione Briatore, disponendo però la confisca del megayacht ormeggiato a Sestri Ponente. Dieci giorni fa, la Cassazione aveva già contestato un altro verdetto del Tribunale genovese, sempre sulla vendita affrettata dell'imbarcazione nonostante i ricorsi degli avvocati di Briatore.

Invece avevano ragione loro, i legali di Mister Billionaire: un team "all star" composto dai Principi del Foro Giuseppe Sciacchitano, Cesare Manzitti, Andrea Vernazza, Franco Coppi, Massimo Pellicciotta e Fabio Lattanzi. E ora il Tribunale d'Appello di Genova dovrà riaprire il caso, annullando la sentenza precedente che confiscava il Force Blue. Piccolo dettaglio: lo yacht ora è proprietà di un amico storico di Briatore, l'ex patron della F1 Bernie Ecclestone, che se l'era aggiudicato "a prezzo di saldo", per soli 7 milioni e 440mila euro. Il gioiellino dei mari, che era stato valutato 20 milioni di euro, rimarrà al suo nuovo proprietario, sarà lo Stato a doversi fare carico delle eventuali conseguenze legali di una vicenda che va avanti ormai dal 2010, tra condanne, confische e ricorsi. Ma pensate se quello yacht fosse casa vostra...

