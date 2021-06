Massimo Bossetti, "giustizia per Yara Gambirasio". Bomba dal carcere: "Stracciati i principi del diritto", un'accusa gravissima

21 giugno 2021 a

E' sempre più disperato Matteo Bossetti. Condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio e rinchiuso in carcere, continua a proclamarsi innocente. “L'ho incontrato in carcere pochi giorni fa, trovandolo molto ma molto provato. E comunque Massimo mi ha detto 'sono disperato, non so più che cosa devo fare. Avvocati continuate a lottare, ho fiducia di voi e non smetterò mai di lottare perché sono innocente'", racconta l'avvocato Claudio Salvagni, uno dei legali di Bossetti a Crimini e Criminologia su Cusano Italia Tv, dopo che la Corte d'Assise di Bergamo ha detto ancora una volta no all'accesso ai reperti.

Bossetti si è sfogato così con il suo legale: "Lo faccio per me, per i miei figli e perché so che Yara non ha avuto giustizia". Insomma, ha proseguito Salvagni, "è sempre più un uomo distrutto; il carcere è duro, ancora più duro se lo vivi da innocente. Non a caso è controllato costantemente dagli operatori penitenziari per evitare che commetta qualche insano gesto".

Di sicuro, ha sottolineato l'avvocato di Bossetti, "noi non ci arrendiamoe per questo abbiamo già presentato un ulteriore ricorso in Cassazione, visto che nelle tre precedenti occasioni, la Suprema Corte ci ha sempre dato ragione". Insomma, "andremo in Cassazione per la quarta volta perché è un nostro diritto e un diritto di Massimo Bossetti, vedere quei reperti rimasti ed esaminarli". La decisione della Corte d'Assise di Bergamo, ha concluso Salvagni, "ha dell'incredibile in quanto fa a stracci i principi fondamentali del diritto. Ci vorrà quindi ancora del tempo ma credo che la Cassazione ci riconoscerà il diritto di riesaminare i reperti. Mi chiedo come è possibile che la Corte di Bergamo nelle precedenti occasioni non abbia tenuto conto del pronunciamento della Cassazione a noi favorevole, decidendo solamente di chiuderci la porta in faccia. Tutto questo è assurdo".

