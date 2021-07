Matteo Salvini e il referendum sulla giustizia: "Superate 300mila firme, a inizio agosto possiamo andare oltre il mezzo milione"

18 luglio 2021 a

Matteo Salvini esulta per la quantità di firme raggiunta per il referendum sulla giustizia: “Terzo week end di firme, con 1.600 gazebo sotto sole e acqua, a cui si aggiungono le prime migliaia di adesioni in arrivo dai Comuni italiani (dove è sempre possibile firmare): superata quota 300.000 firme. Senza contare quelle raccolte dal Partito Radicale, da Forza Italia, Udc, partiti, movimenti e associazioni che si stanno mobilitando in tutta Italia". Insomma, sottolinea il leader della Lega, "possibile quindi superare quota 500.000 già ad inizio agosto”.

Del resto continua in tutte le piazze d'Italia la raccolta firme per il referendum sulla giustizia proposti dalla Lega e dai radicali, un punto sul quale Salvini sta concentrando gran parte delle sue energie politiche.

Le immagini dai gazebo che arrivano un po' da tutte le latitudini parlano chiaro. Pioggia di adesioni a Bolzano, dunque Bobbio (in provincia di Piacenza) e ancora Cagliari. Perfino a Lerici, cuore radical-chic della Liguria, in provincia de La Spezia, c'è ressa al gazebo: un messaggio chiaro, anzi chiarissimo. Dunque gli scatti da Torino e Minturno, provincia di Latina. Infine, una curiosità: i gazebo a Pinerolo. Ce ne sono due. In uno, quello della Lega per i referendum, c'è la fila. Alle spalle ecco invece quello del Pd, inesorabilmente vuoto.

