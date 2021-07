Giustizia, Mario Draghi e la mossa "segreta" per stanare il M5s: fiducia sulla riforma

22 luglio 2021 a

a

a

Il premier Mario Draghi si va sempre più convincendo che l'unica strada per chiudere la querelle sulla riforma della Giustizia è quella di porre la questione di fiducia. Una delle ipotesi è quella di autorizzarla già nel Consiglio dei ministri in programma oggi giovedì 22 luglio sulle norme anti-Covid. Palazzo Chigi avrebbero ipotizzato una serie di modifiche - minime e quasi tutte tecniche - che Giuseppe Conte avrebbe però rimandato al mittente, ritenendole insufficienti. Dopo il colloquio di lunedì scorso a Palazzo Chigi, tra Mario Draghi e il suo predecessore sembra si sia rialzato un muro.

"Per accontentare i grillini si è messa una toppa peggiore del buco". Riforma Cartabia, Senaldi svela il vantaggio di Conte

Per il premier l'intesa è già stata ratificata in Consiglio dei ministri: solo piccoli ritocchi, ma l'impianto generale non si tocca. Il problema, però, è la tempistica. Il 3 agosto si apre infatti il semestre bianco. Conte farà di tutto per portare la riforma della Giustizia a settembre e magari oltre. "Con Draghi che, anche agli occhi dell'Europa, si ritroverebbe nel pantano della politica italiana. A Palazzo Chigi hanno ben chiaro il problema. Ed è per questo che vorrebbero chiuderla al più presto, con la nuova calendarizzazione in Aula per il 30 luglio, così che dalla settimana seguente sia possibile contingentare i tempi a Montecitorio ed evitare la fiducia", scrive il Giornale.

"Prima solo ceffoni, ora si tratta con Draghi". Travaglio versione "lecca-lecca": fino a dove si spinge, in ginocchio da Conte

E in questo senso gli occhi sono puntati su come si muoverà il presidente della Camera, Roberto Fico. "Se la mediazione non andasse a buon fine, a Palazzo Chigi si resta sulla linea della fiducia. Che, essendo il testo originario quello dell'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, sarebbe su un maxi-emendamento governativo che di fatto riscriverebbe la riforma. Da un punto di vista parlamentare, obiettivamente una forzatura. Ma il semestre bianco incombe", conclude il Giornale.

Video su questo argomento La Cartabia a Santa Maria Capua Vetere: "Cambiare l'ordinamento penitenziario, mai più violenza in carcere"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.