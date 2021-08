Non è l'Arena, clamoroso scoop di Giletti: torna in tv tra poche ore. Chi sono queste due ragazze, bomba sulla magistratura

03 agosto 2021 a

Ma quale addio a La7, Massimo Giletti torna subito in onda, già questa sera, martedì 3 agosto, con una puntata speciale di Non è l'Arena. Segno che, probabilmente, l'avventura di Giletti a La7 continuerà anche la prossima stagione, con buona pace di Rai 2 che, stando a rumors e indiscrezioni, puntava forte sul suo ritorno. Ma qui, si parla d'altro. Si parla della sua puntata speciale.

Secondo quanto rivela TvBlog, la puntata speciale di Non è l'Arena è stata registrata pochi giorni fa, a Roma. Una puntata tutta dedicata ad un fatto di cronaca avvenuto in Sardegna, nel 2019: due ragazze, quelle che potete vedere nella fotografia scattata durante le registrazioni, hanno denunciato di essere state stuprate da quattro giovani dopo una notte in discoteca.

Vicenda di cui si è parlato nei giorni scorsi e che ha più di una analogia con il caso di Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo per il quale la medesima procura, quella di Tempio Pausania, ha chiesto l'archiviazione. Giletti a Non è l'Arena si è a lungo occupato delle vicende che riguardano il figlio del fondatore del M5s e, nella puntata speciale, si interrogherà sul perché la pm non voglia credere alle due ragazze ospiti in studio.

Nel corso della loro testimonianza, le ragazze racconteranno la loro vicenda, poiché si sono chiuse le indagini. E Giletti si interroga: perché il loro caso è stato liquidato in meno di un anno mentre su quello di Ciro Grillo si è indagato per quasi due anni? Insomma, una puntata dai contenuti forti. E che potrebbe creare non pochi imbarazzi a Ciro Grillo. O alla procura di Tempio Pausania.

