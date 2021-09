I fratelli Bianchi e Willy Monteiro, la mamma intercettata: "Manco fosse morta la Regina...". Frase sconcertante

20 settembre 2021 a

“L’hanno messo in prima pagina manco fosse morta la regina”. Queste le parole che la mamma dei fratelli Bianchi, in carcere per l'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne ucciso di botte a Colleferro a settembre dell'anno scorso, avrebbe detto proprio in riferimento alla vittima. E' quanto emerge dalle intercettazioni - riportate da Repubblica - delle telefonate tra la donna e il figlio Gabriele in cella.

Dalle intercettazioni sembra che la donna sia fortemente convinta dell’innocenza dei suoi figli, Gabriele e Marco, e ritenga esagerata la risonanza mediatica data alla morte del ragazzo: "Non ci sta più nessuno, ti hanno abbandonato tutti amore mio!", avrebbe detto a Gabriele. Poi parlando del marito: "Quel poraccio di tuo padre, quello te lo dico non tiene coraggio a venì né qua, né da te e né da.. sennò gli piglia l’infarto".

"Una volta dimostrato... Tutta quella fanga che ci hanno messo in cima e che hanno visto l’innocenza di te e di tuo fratello saremmo soltanto noi famiglia a casa mia”, avrebbe detto ancora la donna, secondo cui è successa una “disgrazia”, ma non è “morta la regina”, i figli si trovano in carcere “da innocenti” e soprattutto non si fida “più di nessuno”. Infine una promessa: "Quando sarà tutto finito, quante persone mi levo davanti.. quante!”.

