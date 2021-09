Silvio Berlusconi, una piccante 'frase rubata': "Le cene eleganti?", come stanno le cose

22 settembre 2021 a

Ancora tiene banco la perizia psichiatrica che il tribunale di Milano ha richiesto e che Silvio Berlusconi ha respinto ritenendola lesiva. A sorpresa persino Romano Prodi ha preso le difese del Cav, dichiarando che “proporre una perizia psichiatrica per Berlusconi è una delle ennesime follie dell’Italia”. Il Tempo è tornato sull’argomento con una vignetta a cura di Osho pubblicata in prima pagina nell’edizione di mercoledì 22 settembre.

Altro che perizia e pm, il Cav è ancora in campo secondo Osho, che mette in bocca le seguenti parole all’ex presidente del Consiglio: “Ciao sono Silvio e non faccio ‘na cena elegante dar 2017”. Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone per la lunga coda del caso Ruby. Intanto ieri dal suo studio di Villa San Martino ad Arcore il Cav ha tenuto un discorso di circa 7 minuti al vertice del Partito popolare europeo.

Il leader di Forza Italia era assente dalla scena pubblica dallo scorso luglio, quando intervenne alla festa della Lega. “Per Berlusconi è purtroppo impossibile essere qui oggi a causa di problemi di salute - ha spiegato Antonio Tajani prima che il Cav intervenisse da remoto - avrebbe voluto essere qui ma i medici glielo hanno impedito. Avrà bisogno ancora di qualche settimana di riposo”.

