Otto e mezzo, Alessandro Sallusti contro Marco Travaglio: "Bisogna saper perdere"

24 settembre 2021 a

Alessandro Sallusti smonta Marco Travaglio sulla trattativa Stato-mafia. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 24 settembre, il direttore di Libero sottolinea che sono "tutte inchieste finite nel nulla e che hanno inquinato la democrazia". Il direttore del Fatto quotidiano prova a rispondere: "Puoi dire quello che vuoi, ma il fatto sussiste: hanno stabilito che i carabinieri lo potevano fare, i mafiosi no".





Sallusti contro Travaglio: guarda il video da Otto e mezzo

"La sentenza dice che il fatto c'è", insiste Travaglio. "La trattativa l'hanno iniziata i carabinieri, a capocchia". Ma Sallusti ribatte: "Sussiste che non è reato. Io non voglio insegnare a tre carabinieri il mestiere ma la sentenza dice che non hanno trattato". "Leggiti queste due pagine, non capisci nulla", lo insulta quindi Travaglio. "Bisogna saper perdere nella vita", lo zittisce Sallusti.

La discussione è nata dopo che Marco Travaglio aveva detto: "Io sconfitto? Io non ero imputato, sono un giornalista che ha raccontato la trattativa". Il direttore del Fatto aveva aggiunto: "Questa sentenza non scrive mai che il fatto non sussiste, infatti sono stati condannati i mafiosi. Dell'Utri è stato assolto perché non c'è la prova che abbia trasmesso le minacce dei mafiosi a Berlusconi. Quindi non c'è una sola parola che devo correggere", aveva concluso.

