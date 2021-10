Silvio Berlusconi, il "pizzino" di Alessandra Sorcinelli a "quel vecchio": "Vedremo", la minaccia dell'Olgettina

07 ottobre 2021 a

a

a

Insulti e minacce. Questo il "mix esplosivo" presentato dalle cosiddette ex Olgettine in occasione dell'ultima udienza del processo Ruby-ter che si è tenuta ieri, mercoledì 6 ottobre, a Milano. Assente Silvio Berlusconi, l'imputato, a casa per ragioni di salute e che soprattutto ha rifiutato alla difesa in aula dopo la nota vicenda della perizia psichiatrica, che ha rifiutato in quanto lesiva della sua onorabilità. E come dar torto al leader di Forza Italia.

"Che schifo, un vecchio, stia a casa a fare il nonno": le Olgettine insultano Berlusconi, uno schifo fuori dal tribunale

Ma, si diceva: le Olgettine. A dare un discutibile spettacolo sono state Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli. La prima, fuori dall'aula, ha affermato che "Berlusconi mi ha rovinato la vita" con le cosiddette "cene eleganti". Insomma, è partita in quarta. Dunque, il messaggio minaccioso della Sorcinelli, la quale ha detto di voler rispondere a tutte le domande dei pm, raccontando ciò che avrebbe visto: "Parlerò in aula, perché chi è imputato non viene e non ci mette la faccia - ha picchiato duro contro il Cav -. Concordo col pm Siciliano, è vecchio ma poteva presentarsi", ha aggiunto con spregio.

Video su questo argomento "Quirinale? Faccia il nonno": Silvio Berlusconi sfregiato dall'olgettina Barbara Guerra

Nel processo, oltre a Berlusconi, ci sono altri 28 imputati. Ma ovviamente tutte le attenzioni della Sorcinelli sono concentrate su Berlusconi. Quando le hanno chiesto se ha intenzione di raccontare cose che, fino ad ora e dopo tanti anni, ancora non ha detto, ha replicato: "Vedremo". E ancora, ha aggiunto a stretto giro di posta: "Cene eleganti? Mi viene da ridere". Insomma, insulti al "vecchio" Berlusconi - invitato a restare a casa "a fare il nonno piuttosto che pensare al Quirinale" - e messaggi sibillini, minacciosi. Come mai?

Perizia psichiatrica? Chi sono i magistrati fuori di testa che ne hanno bisogno: la bordata di Filippo Facci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.