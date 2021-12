Conto corrente svuotato con un clic: basta il cognome e ti rovinano

10 dicembre 2021 a

Oltre al cuore ti fregano il conto. On line. Occhio agli sconosciuti della Rete: un rapporto troppo intimo potrebbe portare ad avere il conto corrente svuotato e, peggio, arrivare ad essere coinvolti in un reato grave: il riciclaggio. Come difendersi da questi cybercriminali? Un aiuto arriva dalla campagna di informazione "I Navigati - Informati e Sicuri" promossa dal CERTFin.

Cybersecurity: Sfoglietta (Gyala), 'con Covid vera e propria cyberpandemia'



Si può sapere cosa rispondere quindi, ad esempio, a chi magari insiste per avere il nostro indirizzo comprensivo di numero di c/c e password? Non fornire pertanto informazioni personali. Se possibile non fornire neanche il cognome (anche se le piattaforme social lo richiedono per l'iscrizione) dal quale si può facilmente risalire all'identità reale. In caso di sospetti bisogna poi partire all'attacco e cercare on line la foto profilo della sconosciuta/o. In molti casi si scoprirà che la stessa foto corrisponde a decine di profili fake.

Intanto è emergenza globale e impatti profondi su ogni aspetto della società e della geopolitica, danni economici pari al 6% del Pil mondiale. Questo sono i concetti che sempre più si accostano alla cybersicurezza, diventata oramai un'urgenza mondiale al pari dei cambiamenti climatici. Per il primo semestre 2021 sono stati analizzati 1.053 attacchi cyber gravi, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. La media è di 170 attacchi gravi al mese, contro i 156 del 2020. Questa escalation è fotografata dal Rapporto redatto periodicamente dal Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.

