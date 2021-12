Francesco Lo Voi, il pm che indagò il "sequestratore" Matteo Salvini? Toh che caso, rumors sulla "poltronissima": presto...

17 dicembre 2021 a

In pole position per guidare la Procura di Roma c'è Francesco Lo Voi, il giudice che indagò Matteo Salvini. La nomina del capo della Procura capitolina arriva al voto del plenum del Consiglio superiore della magistratura, che è tornato a esaminare le candidature dopo l'annullamento, da parte del Consiglio di Stato, della delibera con cui, il 4 marzo del 2020, era stato nominato Michele Prestipino.

Le proposte della quinta commissione sono infatti inserite nell'ordine del giorno della riunione di mercoledì prossimo, 22 dicembre. Due i candidati votati dalla commissione lo scorso 18 novembre: il capo della procura di Palermo, Lo Voi, appunto, a favore del quale si sono espressi quattro consiglieri (Antonio d'Amato di Magistratura Indipendente, il laico di Forza Italia Alessio Lanzi, i togati Alessandra Dal Moro di Area e Michele Ciambellini di Unicost) .e il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, che ha avuto una preferenza, quella di Sebastiano Ardita, di Autonomia&Indipendenza. Si è astenuto il laico in quota M5S Fulvio Gigliotti. Anche le sezioni unite civili della Cassazione nei giorni scorsi hanno respinto il ricorso del procuratore Prestipino.

Matteo Salvini, che ieri 16 dicembre era a Palermo a un convegno in vista dell'udienza di oggi del processo che lo vede imputato per sequestro di persona, osserva che il suo accusatore è promosso alla guida della Procura più importante d'Italia. "Lo Voi che in aula a Palermo ha sostenuto l'accusa nel processo Open Arms, è stato promosso procuratore capo di Roma ma sicuramente non c'è alcun nesso, è un percorso professionale meritato. Chi dice il contrario mente sapendo di mentire". Ironico o serio?

