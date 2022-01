Quirinale, Giorgia Meloni lancia Carlo Nordio: "Provate a muovere obiezioni", un messaggio a Salvini

24 gennaio 2022 a

Fratelli d'Italia lancia la candidatura di Carlo Nordio per il Quirinale: "Molte personalità, che provengono dall'area del centrodestra, avrebbero il curriculum e lo standing per ricoprire il ruolo di presidente. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia Moratti, Elisabetta Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono tutti autorevoli. Io ho chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che non hanno un trascorso politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo Nordio, su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni". Queste le parole dette da Giorgia Meloni parlando ai suoi grandi elettori riuniti in assemblea.

Il lancio della candidatura di Nordio della Meloni è anche un avvertimento per Matteo Salvini che ha trattato con incontri riservati sia con Letta che con Conte. Il leader della Lega ha continuato a trattare anche tutta la domenica 23 gennaio, con una pausa in serata per seguire il Milan. Salvini ha lavorato per mettere a punto la rosa di nomi da sottoporre agli altri partiti. Le "figure di altissimo profilo" entrano ed escono dalla lista. "La difficoltà non è solo nel dialogo con gli avversari, ma soprattutto nel tenere unita la coalizione, impresa ardua specie dopo la traumatica rinuncia di Silvio Berlusconi alla corsa per il Quirinale, una mossa che può far crollare la fragile impalcatura", sottolinea la Stampa.

E la mossa della Meloni, con il lancio di Nordio, va proprio in questa direzione. Come un segnale politico all'alleato del centrodestra che tratta con il centrosinistra, mentre Fratelli d'Italia, dopo la rinuncia di Berlusconi, ha già trovato un nome che possa piacere a tutto il centrodestra. Alla prima chiama però Fratelli d’Italia voterà scheda bianca. Lo ha confermato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, al termine dell’assemblea dei grandi elettori.

