Report, fango su Berlusconi ed Emilio Fede: "Le ragazze estraevano il pisellino, una caccia al tesoro"

31 gennaio 2022 a

a

a

A Report stanno cucinando una puntata ad altissimo livello di "fango" contro Silvio Berlusconi. La trasmissione fondata da Milena Gabanelli e oggi guidata da Sigfrido Ranucci, stando alle indiscrezioni rilanciate da Dagospia, manderà in onda le parole che Silvio Berlusconi avrebbe confidato ad Amedeo Franco, magistrato di Cassazione tra i firmatari del verdetto di condanna per frode fiscale nel processo Mediaset. Il nome del magistrato, oggi scomparso, era già tornato agli onori delle cronache politiche e giudiziarie per le sue accuse al collega giudice Antonio Esposito, che a suo dire avrebbe "pilotato politicamente" la sentenza contro il leader di Forza Italia che portò poi alla sua decadenza dal Senato per effetto della legge Severino, nel 2013.

La figuraccia degli anti-Cav: quattro gatti in piazza a protestare contro Berlusconi





A Report però si parla di Bunga bunga, olgettine e "cene eleganti". Un canovaccio sempre di grande successo, a sinistra. Berlusconi, che avrebbe registrato quella conversazione privata con Franco, spiegava: "C'è un terzo processo in cui io sono accusato di aver corrotto 44 testimoni. Ho ritenuto a un certo punto che queste ragazze avessero bisogno di essere aiutate e allora gli ho dato con bonifico, 2.500 euro al mese".

"Spero che Berlusconi ti quereli": una Meli tutta da godere, come asfalta Gianni Barbacetto | Video





Il riferimento è alla inchiesta ora denominata Ruby Ter. "L'accusa sarebbe per me, che ho corrotto le ragazze, per farle mentire nel processo dove avevano detto: 'Cene normalissime non abbiamo visto scene deteriori'. Le sei ragazze che hanno detto che invece le ragazze estraevano il pisello di Fede, 82 anni, che mi autorizza a dire pubblicamente che per trovare il pisello a lui, specie dopo la mezzanotte, occorre organizzare una regolare caccia al tesoro". Inutile specificarlo: Fede è Emilio Fede, l'ex direttore del Tg4 oggi 90 anni. E a Report non hanno ta ovato di meglio che tirare in ballo anche lui.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.