Non è l'Arena, Alessandro Sallusti: "Palamara? Sarebbe successa l'ira di Dio, ma da Mattarella solo moniti"

14 febbraio 2022 a

a

a

"Mattarella deve passare dalle parole ai fatti". Lo crede Alessandro Sallusti che, in collegamento con la puntata di domenica 13 febbraio di Non è l'Arena, ricorda quanto emerso nei suoi due libri e quanto denunciato dall'ex membro del Consiglio superiore della Magistratura, Luca Palamara. "Se una cosa così fosse capitata in qualsiasi altro ambito - spiega il direttore di Libero a Massimo Giletti su La7 -, non so, come in politica o nell'imprenditoria, sarebbe successo l'ira di Dio sia dal punto di vista politico che giudiziario". E invece, quanto nonostante quanto accaduto in magistratura, "non è successo nulla".

Giorgia Meloni censurata a Mediaset? Sallusti smonta "tutte le falsità, che cosa non torna"

Da qui la frecciata al presidente della Repubblica: "Mattarella è a capo del Csm, ma in un anno ha dato solo moniti. È arrivato a dire 'bisogna' fare... Ma bisogna fare cosa? Sei a capo del Csm. Va bene che dal punto di vista istituzionale non puoi scioglierlo, ma la sua moral suasion è molto più importante di qualsiasi altra legge.

Tweet sulle bare di Bergamo, Sallusti: anche qui a Libero c'è un limite da non oltrepassare

Nei libri di Sallusti, Palamara denuncia verità indicibile sulle correnti e la spartizione del potere all'interno della magistratura. E senza risparmiare nessuno. Eppure, nonostante questo, Sergio Mattarella non si è sbilanciato lasciando tutto così com'è. E nemmeno il discorso di insediamento del capo dello Stato (ha detto 'serve una profonda riforma della giustizia') è riuscito a convincere il direttore.

"La più grande truffa". Sallusti bastona il Movimento 5 Stelle: Conte destituito dalle toghe? Cosa c'è davvero dietro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.