Kellogg's, mazzata in tribunale: la sentenza che travolge il colosso

Brutte notizie per il marchio Kellogg's. Il colosso dei cereali ha perso la causa tentata contro il governo inglese. Il motivo? La legge introdotta per diminuire il consumo di ultra-trasformati ricchi di sale, zucchero e grassi. Oltre alle spese legali, Kellogg's perderà nei prossimi mesi almeno 113 milioni di sterline all’anno in vendite.

La multinazionale statunitense le hanno provate tutte, arrivando a sostenere che, siccome i cereali sono mangiati sempre con il latte, il bilancio finale dal punto di vista della salute non sarebbe negativo, tutt'altro. Il giudice però non ne ha voluto sapere, precisando che la presenza del latte non compensa il contenuto di zucchero, sale o grassi. Questi ultimi infatti sarebbe contenuti all'interno dei cereali in maniera eccessiva. Con effetti negativi sulla salute. Per il giudice il 54,7 per cento dei cereali oggi venduti da Kellogg’s nel Regno Unito sarà classificato come alimento non sano secondo la nuova normativa.

Soddisfatto il Dipartimento di Assistenza sanitaria e sociale, il cui obiettivo è evitare problemi come l'obesità soprattutto nei più piccoli. Ma non solo, perché tra i compiti del governo inglese c'è anche quello di prevenire eventuali tumori o altre malattie, che l'obesità rischia di facilitare o causare.

