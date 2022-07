Blitz Antimafia contro Mancuso a Milano, Klaus Davi: "Scrissi tutto il 30 aprile"

29 luglio 2022 a

a

a

Il blitz dell'antimafia a Milano contro il boss della ndrangheta Mancuso ha sorpreso molti, ma non Klaus Davi. Si intitolava proprio "L’Impero dei Mancuso a Milano" l’inchiesta a puntate pubblicata dal giornalista e massmediologo sulla propria pagina Facebook e tornata in auge dopo l’operazione della Dda di Milano di questa mattina, che ha portato ad arresti ed indagini in tutta Italia. Già il 30 aprile scorso Davi annunciava i timori di un imminente blitz negli ambienti delle cosche . Molti degli indagati di oggi sono tra i personaggi raccontati da Klaus Davi sulla sua pagina; il primo articolo di questa inchiesta social risale al 24 maggio dell’anno scorso enel corso dei mesi è seguita una vera e propria "gallery" di volti, nomi e cognomi e biografie criminali. Nelle ultime settimane, spiccano le figure di Luigi Aquilano e dei fratelli Baratta. Davi ad aprile aveva anticipato come le cosche temessero l’imminente blitz, notizia confermata proprio in queste ore con l'inchiesta dei carabinieri del Ros che ha fatto luce sull’associazione mafiosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati, proprio Aquilano, marito della figlia del boss Mancuso, il cui “ritratto” è stato pubblicato da Davi il 15 giugno scorso.