Berlusconi, la vendetta contro i giudici: una commissione d'inchiesta

04 novembre 2022 a

a

a

Forza Italia ha presentato alla Camera una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta "sull'uso politico della giustizia". Il tema è caro a Silvio Berlusconi tanto che la proposta era già stata presentata nel 2020, con le firme di tutti i deputati di centrodestra, compresa Giorgia Meloni, riporta La Stampa, Ma ora l'iniziativa degli azzurri non è gradita dalla presidente del Consiglio e dal suo partito, Fratelli d'Italia, che in questo momento la ritiene quantomeno inopportuna.

"Rapporto irreparabile". Bomba su Forza Italia, un altro addio-choc al Cav

Questa proposta infatti, è il timore in via Della Scrofa, potrebbe "incendiare i rapporti con la magistratura". Non solo. Viene anche vista tra i fedelissimi della Meloni come una provocazione verso di loro. Tant'è. Nel primo articolo della proposta di legge si chiariscono i campi di indagine: "Lo stato dei rapporti tra le forza politiche e la magistratura", "tra la magistratura e i media". Il compito è quello di accertare"se e in quale misura singoli esponenti o gruppi organizzati all'interno della magistratura abbiano svolto attività in contrasto con il principio della separazione dei poteri". E Forza Italia tira dritto per arrivare al voto in Aula.

"Dovevo entrare nel governo, poi qualcuno...": la bomba che travolge Forza Italia

Una vera e propria sfida a FdI. Cosa farà la Meloni? Si opporrà a una proposta che aveva firmato due anni fa?

Pittalis, che ha guidato l'iniziativa, vuole precisare: "La commissione non è contro la magistratura, non c'è nessun intento punitivo, ma il controllo è compito della politica". E il centrodestra non si spaccherà su questa iniziativa: "Abbiamo riproposto un testo condiviso da tutta la coalizione. Nella scorsa legislatura il M5S aveva di fatto il potere di bloccare ogni iniziativa. Ora non è più così".