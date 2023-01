Matteo Messina Denaro arrestato, la diretta: la faccia del boss, oggi

16 gennaio 2023 a

a

a

Il superboss Matteo Messina Denaro è stato arrestato: una giornata storica nella lotta dello Stato contro la Mafia. Il 60enne capomafia era latitante da 30 anni ed è finito in manette in una clinica di Palermo dove si era recato per delle terapie. Una data altamente simbolica: il 15 gennaio di 30 anni fa era stato arrestato Totò Riina, l'ultimo Capo dei capi di cui Messina Denaro è considerato l'erede.



Ore 10.20: Mattarella si congratula con Arma e Viminale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina al Ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto di Messina Denaro, realizzato in stretto raccordo con la magistratura.

Ore 10.19: Schifani, "Grande giorno per Sicilia e Italia"

"Oggi è un grande giorno per la Sicilia e per l'Italia intera, l'arresto di Matteo Messina Denaro è un colpo durissimo inflitto alla mafia. Tutti devono sapere che in questa Terra non ci possono essere spazi né di illegalità né d'impunità". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in merito all'arresto del presunto capo di cosa nostra avvenuto questa mattina."Esprimo a nome mio e della giunta - aggiunge il governatore siciliano - un sincero ringraziamento alle forze dell'ordine e alla magistratura . È la conferma che lo Stato c'è e che prima o poi tutti i mafiosi vengono assicurati alla giustizia. Oggi tutti i siciliani onesti devono festeggiare, da domani sarà opportuna una riflessione per capire come sia stato possibile che uno dei mafiosi più pericolosi sia rimasto in circolazione per più di trent'anni", conclude Schifani.

Ore 10.10: la foto di Messina Denaro oggi

A Sky e sui social viene pubblicata la foto di Messina Denaro oggi, a 60 anni, nell'auto dei carabinieri che l'hanno appena arrestato. Il boss era nella Clinica Maddalena di Palermo, nel reparto di oncologia, e non avrebbe opposto alcuna residenza. Gli inquirenti parlano di un blitz perfetto, "senza sbavature". Di Messina Denaro erano disponibili pochissime foto, tutte risalenti alla sua gioventù. Si era dato alla latitanza nel 1993, a 30 anni.

Ore 9.54: Meloni, "vittoria dello Stato

"Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia", così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni commenta la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro. "All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina- aggiunge Meloni- un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo per la cattura dell'esponente più significativo della criminalità mafiosa". "Il governo - prosegue - assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo - la difesa del carcere ostativo - ha riguardato proprio questa materia".

Ore 9.49: Salvini, "Eroi in divisa"

"Dopo trent'anni di latitanza è finito in manette il superboss Matteo Messina Denaro. È con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga vengono braccati e assicurati alla Giustizia. È una bella giornata per l'Italia e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e i nostri eroi in divisa non mollano mai". Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

Ore 9.41: Guido Crosetto, "complimenti!"

"Arrestato Matteo Messina Denaro! Complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia. Grazie ai ROS ed ai magistrati per il loro lavoro!". Così il ministro dela Difesa, Guido Crosetto su Twitter.

Ore 9.28: Messina Denaro arrestato in una clinica a Palermo

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato mentre era in day hospital alla clinica Maddalena di Palermo.