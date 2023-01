Messina Denaro, abiti femminili nel covo: il sospetto sul boss

23 gennaio 2023 a

Nell'elenco dei misteri di Matteo Messina Denaro emergono ora anche una amante e un figlio segreto. Il boss di Cosa Nostra finito in manette una settimana fa esatta a Palermo nei suoi 30 anni di latitanza ha continuato, se possibile, a condurre una vita "normale". Secondo le perquisizioni ancora in corso nei covi dell'erede di Totò Riina a Campobello di Mazara, a una manciata di chilometri dal suo feudo di Castelvetrano, sarebbero infatti stati rinvenuti degli abiti femminili, segno di una presenza assidua di una donna nella casa intestata al prestanome Andrea Bonafede, se non addirittura di una convivenza.

"Tenevo Matteo Messina Denaro sulle ginocchia". Chi è questa donna

Secondo indiscrezioni della Procura, Messina Denaro avrebbe vissuto a Campobello non solo gli ultimi mesi, come emerso nelle ore successive alla sua cattura, ma negli ultimi 4 anni. La tesi degli inquirenti è che in questo periodo l'ex braccio destro ed erede di Riina, ritenuto la mente dietro il periodo stragista di Cosa Nostra, il biennio di sangue 1992-94, abbia vissuto nell'appartamento di Campobello insieme alla sua amante e al loro figlio "segreto".