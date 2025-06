Brusca, il boia mafioso è fuori: è davvero giustizia?

Ma quindi, tutto considerato, è una buona notizia il fatto che Giovanni Brusca sia libero come un fringuello? La mia risposta personale è un secco e convinto: no. Intendiamoci. L’orrido stragista Giovanni Brusca, il boia di Capaci, la belva che ha sulla coscienza non solo Giovanni Falcone e le altre vittime di quell’attentato, ma può vantare un curriculum criminale unico per ferocia e attitudine sanguinaria (fino allo scioglimento di un bimbo nell’acido), torna libero perché la legge lo consente. Purtroppo. Di più: come ieri ha correttamente ricordato la sorella del magistrato, quella legge fu voluta proprio da Giovanni Falcone, non da uno qualsiasi. Nella convinzione che la mafia potesse essere colpita grazie alle collaborazioni e alle rivelazioni dei pentiti, e che dei criminali - per convincersi a cooperare - dovessero ricevere benefici, sconti di pena, protezione per sé e per i propri familiari. Vero anche questo, purtroppo.

E ancora (non si può non constatarlo): è vero, e vale per Brusca come per altri, che i destinatari di quei benefici hanno compiuto rivelazioni utili, in qualche caso preziose, in primo luogo per lo smantellamento della vecchia cupola, per catturare altri criminali, per evitare altri orrori. Tutto vero, per carità. Ma resta il fatto che sapere libero quell’uomo dalle mani insanguinate è e resta un colpo al cuore, che ferisce il nostro sentimento di giustizia e di umanità. E ci sono anche tre ragioni molto precise – di testa e non di pancia – per dire basta.

Primo: non tutto è stato oro nel fenomeno del pentitismo. Anzi. Cito in ordine sparso: pentiti che hanno raccontato balle, pentiti che si sono accusati tra loro, avvocati che li hanno manovrati e indirizzati, magistrati che li hanno “gestiti” in modo talora discutibile, pentimenti a rate, patenti di acquisita “credibilità” che sono servite (in seconda battuta) per provare a spacciare bugie. A mio modo di vedere, la giustizia non può essere ostaggio di questa lotteria.