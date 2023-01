Nordio, Spataro fuori controllo: "Solo un idiota dice il contrario"

25 gennaio 2023 a

a

a

Dopo aver accusato Carlo Nordio di non essere garantista e per questo di dover lasciare il governo, Armando Spataro torna ad attaccare. "Qua si sta facendo confusione - esordisce l'ex magistrato in collegamento con L'Aria Che Tira -. Sono stufo di sentir dire a Nordio e al governo che non toglieranno le intercettazioni su terrorismo e mafia, vorrei vedere... solo un idiota potrebbe dire il contrario. Impedirle su altre categorie è comunque grave".