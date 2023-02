Stasera Italia, Michele Emiliano: "Berlusconi assolto, la notizia più bella"

16 febbraio 2023 a

a

a

Una clamorosa, e inattesa, lezione alla sinistra... da sinistra. Si parla dell'assoluzione di Silvio Berlusconi nel caso Ruby-ter, assolto perché il fatto non sussiste dopo un processo durato sei anni, dopo il fango, le illazioni, gli agguati della stampa guardona. E dell'assoluzione se ne parla a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 16 febbraio.

Ospite in collegamento ecco Michele Emiliano, ex magistrato ed ex governatore Pd della Puglia, uno che col Cav non è mai stato tenero e che nel suo curriculum vanta parecchie sparate. Eppure, sulla questione dell'assoluzione del leader di Forza Italia, come detto dà una lezione all'esercito di manettari che non si rassegna al verdetto.

"Ogni assoluzione di un imputato innocente è la più bella delle notizie che ci possa essere", premette Emiliano. "Vuol dire che il sistema funziona, sia pure di fronte ad alcune distorsioni. Io non conosco gli atti del processo, ma se l'imputazione era quella di avere in qualche modo dato utilità a delle persone perché dichiarassero il falso in un processo e queste persone sono state sentite come testimoni, anziché imputati e dunque con la garanzia della presenza del difensore e con l'avviso che hanno facoltà di non rispondere, è evidente che le testimonianze di queste persone non siano utilizzabili, come mi pare che sia accaduto nel processo", conclude Michele Emiliano.

Impeccabile e tranchant, ricorda come il "cavillo" che avrebbe salvato Berlusconi a cui si aggrappano sinistra, Repubblica, Stampa, Marco Travaglio e compagnia cantante, altro non è stata che una violazione, una forzatura di una magistratura pronta a tutto pur di colpire Silvio Berlusconi, ormai da quasi trent'anni.