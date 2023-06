Bibbiano e presunti affidi illeciti, Claudio Foti assolto in Appello

06 giugno 2023 a

"Hanno vinto la verità e la giustizia, dopo quattro anni di gogna. Ho pianto, si è incrinato il teorema accusatorio". È il primo commento di Claudio Foti alla lettura della sentenza di assoluzione, in appello, per i reati che gli venivano contestati nell'inchiesta 'Angeli e Demoni' sui presunti affidi di Bibbiano. Foti, fondatore della onlus piemontese 'Hansel & Gretel' è stato processato in abbreviato ed era considerato una figura chiave dell'inchiesta della Procura di Reggio Emilia.

"Foti è stato riscattato di quattro anni di umiliazione e persecuzioni come uomo e come psicoterapeuta", ha commentato anche l'avvocato Luca Bauccio. Intanto il procuratore generale reggente di Bologna, Lucia Musti, ha fatto sapere che "la Procura generale leggerà le motivazioni della sentenza e all'esito valuterà se sussistono spazi per un ricorso in Cassazione. Sottolineo la piena sinergia tra la Procura di Reggio Emilia e la Procura generale. Ho applicato convintamente la dottoressa Valentina Salvi all'ufficio". I due, ha precisato Musti, "hanno lavorato in armonia con correttezza e professionalità", ha aggiunto Musti.

L'accusa in secondo grado è stata condotta dal sostituto pg Massimiliano Rossi e dal pm Valentina Salvi, che ha coordinato le indagini dei carabinieri. La corte d'appello ha dunque ribaltato la sentenza in primo grado che invece aveva condannato Foti a quattro anni.