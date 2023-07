Santanchè-Delmastro, Palazzo Chigi: "Dalla magistratura un ruolo di opposizione"

06 luglio 2023 a

Palazzo Chigi guidato da Giorgia Meloni si mostra indignato. Il motivo? I casi che stanno coinvolgendo Daniela Santanchè e Andrea Delmastro. "In un processo di parti non è consueto che la parte pubblica chieda l'archiviazione e il giudice per le indagini preliminari imponga che si avvii il giudizio", è la nota in chiaro riferimento a Delmastro. E ancora, questa volta sul caso del ministro del Turismo: "In un procedimento in cui gli atti di indagine sono secretati è fuori legge che si apprenda di essere indagati dai giornali, curiosamente nel giorno in cui si è chiamati a riferire in Parlamento, dopo aver chiesto informazioni all'autorità giudiziaria". Da qui lo sfogo: "Quando questo interessa due esponenti del governo in carica è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee".

Daniela Santanchè, nel mirino dopo l'inchiesta su Report e sulla gestione delle sue aziende, sarebbe venuta a sapere delle indagini a suo carico dopo un articolo del Domani. Lei stessa lo ha denunciato in Aula: "Un quotidiano - ricordava con riferimento al Domani di Carlo De Benedetti - stamattina snocciola informazioni senza indicare alcuna fonte. O questo giornale mente, per una classica imboscata per colpire un ministro del governo, oppure prendo in considerazione questa ipotesi, che ripete vicende passate nella storia, oppure il Domani ha avuto notizia che io non ho, e che nessuno potrebbe avere".

Per Delmastro, invece, il giudice per le indagini preliminari di Roma ha disposto l'imputazione coatta. Il sottosegretario alla Giustizia è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis. Il gip non ha così accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura che ora dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio.