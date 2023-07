Caso La Russa, il dj "incastrato" dai voli per Londra

19 luglio 2023 a

Oltre a Leonardo Apache La Russa, finisce nel registro degli indagati per violenza sessuale Tommaso Gilardoni. Stando al racconto della 22enne ci sarebbe stato anche lui a casa del figlio del presidente del Senato. 24enne, originario di Como ma residente a Londra, Tommaso alterna un’attività ben avviata nel campo della musica a un’intensa presenza alla console di club e discoteche. Come quello dell'Apophis di Milano, dove la ragazza dice di essere arrivata già dopo aver assunto cocaina e psicofarmaci. Qui, stando al suo racconto, avrebbe incontrato l'ex compagno di classe Leonardo. Poi i due drink e il buio totale fino al giorno dopo, quando si sarebbe svegliata a casa La Russa senza ricordarsi nulla.

Nella denuncia presentata in procura a fine giugno, la ragazza scrive di essersi svegliata nuda e in stato di shock. "Mi ha detto che siamo venuti qui dopo la discoteca, con la sua macchina — scrive nella denuncia parlando del figlio di Ignazio La Russa — Mi confermò che sia lui e sia il suo amico, di nome Nico, avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa. Leonardo mi dichiarò che Nico si era fermato a dormire in un’altra stanza nel medesimo appartamento". Dopo la visita alla Mangiagalli, è l’amica a dirle che "la sera dei fatti era stata organizzata da Leonardo e che tale Nico era il dj della serata".

Eppure Nico non è mai esistito. Così la squadra mobile diretta da Marcò Calì, in assenza di immagini delle telecamere e di dati telefonici (quello di Leonardo La Russa, senza sim, sarà esaminato nei prossimi giorni), è ripartita con un’indagine di tipo tradizionale. Provando a percorrere la pista del dj. Quella sera in tre hanno suonato al locale. E tra questi c'era Tommy Gilardoni. "Era un suo amico arrivato da Londra, dove studia anche mio figlio", ha confermato La Russa senior. Poi la verifica finale, quella arrivata controllando proprio i voli sulla tratta Milano-Londra, e la conferma dei suoi spostamenti ha fatto di Tommy Gilardoni un profilo "perfettamente compatibile".