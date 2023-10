Quei magistrati legislatori abusivi

01 ottobre 2023 a

a

a

Il direttore Mario Sechi nel suo editoriale su Libero di domenica 1 ottobre commenta la decisione dei giudici di Catania che con una sentenza hanno cancellato il decreto del governo varato per contenere l'emergenza immigrazione. Con un colpo di mano le toghe si sostituiscono al Parlamento, stravolgono le norme e creano un precedente: non può essere trattenuto chi è in attesa di espulsione. Ancora una volta una parte della magistratura sfida apertamente il potere esecutivo e legislativo.



Registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi