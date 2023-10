Apostolico, “un caso anche ad Arezzo?”: la lettera che solleva il caso

15 ottobre 2023 a

"Desideriamo esprimere la preoccupazione per le esternazioni politiche fatte da un Giudice del Tribunale di Arezzo, Dott. Federico Pani, nei confronti del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti": il Comitato pro Matteo Salvini lo ha scritto in una lettera indirizzata al presidente dello stesso Tribunale, Valentino Pezzuti.

Le esternazioni cui si fa riferimento nella lettera sarebbero state pubblicate dalla testata Informarezzo e, secondo il comitato, "evidenziano come ci sia un’attività politica da parte dello stesso magistrato che inficia il suo requisito di imparzialità". Il giudice in questione, come si legge in un articolo intitolato "C’e’ un caso Apostolico anche ad Arezzo?" su Informarezzo, in passato avrebbe condiviso sulla sua pagina Facebook un sondaggio sulla concessione dell’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini.

"Il magistrato 'esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità'. Così si apre l’art. 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 - si legge ancora nella lettera del Comitato -. Il principio è valorizzato anche nel c.d. codice etico approvato dall’Associazione Nazionale Magistrati il 13 novembre 2010, al cui art. 9 si legge: 'Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione. Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità, agendo con lealtà e impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle norme. Assicura inoltre che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità'". Alla fine della lettera, il Comitato scrive: "Quanto sopra premesso, desideriamo conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del magistrato in questione".