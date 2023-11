Lollobrigida, il sospetto sui magistrati: "Spero nei confini della Costituzione"

29 novembre 2023 a

Il braccio di ferro tra governo e magistratura al centro dell'agenda politica. Eppure a riguardo Francesco Lollobrigida precisa che "per parlare di giustizia la sede opportuna è quella parlamentare". Una sede, tiene a ribadire, "nella quale mi sembra che tutti i protagonisti si siano resi disponibili a discuterne. Per cui abbiamo ministri più importanti e più capaci di me, che sanno sicuramente trattare il tema con senso di responsabilità capacità". Incalzato nel corso dell’Assemblea annuale di Cia a Roma, il ministro dell'Agricoltura non si sottrae alle domande.

Anzi, torna a elogiare i colleghi che - protagonisti del caso - daranno tutte le informazioni necessarie: "Penso che Crosetto sia tra questi, e penso che il collega Nordio abbia tutte le competenze per dare le risposte in merito. Io quando leggo la storia della nostra Repubblica vedo una serie di criticità che emergono, e queste sono note a tutti e indiscutibili. Quindi se c'è la possibilità di approfondire una vicenda di questa natura, che emerge come fatto rilevante, non vedo per quale ragione non se ne debba parlare". Da qui la stoccata: "Certamente non a un convegno di agricoltori, perché è il luogo meno idoneo per trattare un argomento così serio, che riguarda l'equilibrio dei poteri dello Stato". Il caso è noto: il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato che l'unica opposizione all'esecutivo Meloni è quella della magistratura.

E ancora, dando una sonora lezione alla sinistra, "noi continuiamo a trattare temi concreti". E la linea sembra pagare: "Il consenso che viene attribuito al Governo Meloni è ampiamente maggiore di quello con il quale siamo stati eletti. Per cui devo dire che questo clima da parte della popolazione, che è la cosa più importante, non lo intravedo. Altra cosa è un atteggiamento abbastanza duro, speriamo nei confini della Costituzione, da parte di alcuni mondi dei mass media, non so se anche una piccola parte della magistratura italiana".