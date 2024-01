Prescrizione, via libera alla Camera. Fdi: "Seppellita la ricetta 'bonafediana'"

16 gennaio 2024 a

C'è il via libera alla Camera al ddl di riforma della legge Cartabia sulla prescrizione che, con 173 voti favorevoli e 79 contrari, passa all'esame del Senato. Il provvedimento ripristina così la prescrizione sostanziale rispetto a quella processuale. Tra le altre cose prevede uno stop della prescrizione per 24 mesi dopo la condanna in primo grado e per 12 mesi dopo la conferma della condanna in Appello. Se la sentenza non arriva nei tempi previsti, la prescrizione riprende a decorrere e si calcola anche il periodo in cui è rimasta sospesa.

Un "sì" quello in Aula per cui esulta il centrodestra. "La riforma della prescrizione - interviene Tommaso Foti - vuole dare certezza dei tempi di giustizia e ripristina un fondamento dello Stato di diritto. Fratelli d'Italia ha sempre ritenuto inconcepibile un sistema giudiziario basato sul principio del 'fine processo mai' che avrebbe avuto il solo risultato di produrre indagati o imputati a vita".

E ancora, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: "Finalmente si seppellisce una volta per tutte la ricetta 'bonafediana', sostenuta da M5s-Pd, volta ad alterare in modo inopinato le regole del giusto processo, così alterando il rapporto tra la giustizia e il cittadino, relegando quest'ultimo a suddito. Continuiamo ad essere convinti, invece, che i processi debbano portare ad una sentenza definitiva in tempi ragionevoli".