Tommaso Foti azzera la grillina: "Avvinazzati?"

"Si può contestare un’ipotesi riformulazione e riprogrammazione del Pnrr, ma definire ’avvinazzati' coloro i quali hanno proposto la riformulazione mi pare un argomento affatto pertinente. Soprattutto, mi pare uno scadimento del confronto politico che io personalmente non accetto". A dirlo Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, in aula a Montecitorio. "Sono i fatti che dimostrano come questa riprogrammazione è innanzitutto una riprogrammazione tecnica, a cui seguiranno altre, perché più si va avanti con il Pnrr, che deve necessariamente produrre effetti, e più il confronto tra parte tecnica e Commissione europea è più vasto", ha aggiunto Foti.

Il riferimento del ministro è alla recente dichiarazione della deputata del Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli, che in una nota ha dichiarato: "Dirottare 597 milioni dalla quota parte del Pnrr destinata a investimenti in colonnine di ricarica su nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche è l’ultima frontiera del controsenso melonian-fotiano. In pratica è come disinvestire in botti per incentivare l’acquisto di vino. Una decisione, appunto, da simil-avvinazzati". E ancora: "Non è una scusante la difficoltà ad assegnare quelle risorse con le intenzioni originarie: il rafforzamento delle infrastrutture di ricarica è fondamentale per colmare un gap che ci vede attardatissimi rispetto al resto dei paesi più sviluppati. Senza colonnine il mercato delle auto elettriche rimarrà pressoché immobile su percentuali complessive risibili".