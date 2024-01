Fabrizio Corona ancora a processo: "Ricatto con un video intimo"

23 gennaio 2024 a

Ci risiamo: Fabrizio Corona di nuovo a processo. Il gup di Milano, Cristian Mariani, ha rinviato a giudizio l'ex re dei paparazzo con l'accusa di tentata estorsione. Secondo la toga la minaccia sarebbe stata quella di diffondere video intimi nei confronti di una 30enne del lodigiano. Il processo inizierà il prossimo 12 aprile davanti alla sesta sezione penale del Tribunale di Milano. Secondo le indagini del sostituto procuratore Antonio Cristillo con i carabinieri, l'ex fotografo dei vip nel 2021 avrebbe tentato un'estorsione nei confronti di una donna che si era rivolta a lui per firmare un contratto di promozione di un libro. Nel corso del contratto, però, sarebbero nate delle "contestazioni reciproche" fra i due e il 49enne avrebbe minacciato "larvatamente la seconda di divulgare video che li ritraevano in atteggiamenti intimi" se "la donna avesse assunto iniziative legali contro di lui".

"Andiamo in udienza che poi proietto tutto quello che ho" perché "sono delle cose che sono successe contrattualmente, no? Pensi di essere furba? O più forte? O migliore? O di voler giocare con la vita delle persone?, sarebbe alcune delle frasi pronunciate da Corona e dopo le quali la giovane avrebbe preso provvedimenti.

E ancora, rincarava la dose l'imprenditore: "In una questione processuale penale e civile utilizzerò questi video. Non ti sto minacciando, ti sto dicendo: 'Vuoi fare causa penale e fiscale? Non c'è nessun problema". A difendere l'ex re dei paparazzi l'avvocato Cristina Morrone. A detta del legale in udienza "ci saranno delle sorprese". Ma l'accusa non demorde: "È stato disposto il rinvio a giudizio e faremo valere le nostre ragioni", replica l'avvocato della donna, Angelo Morreale.