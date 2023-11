Corona fa il nome dell'ex ballerino di Amici: "Blasi ha tradito Totti con lui"

28 novembre 2023 a

Fabrizio Corona torna a parlare della coppia Ilary Blasi-Francesco Totti. L'ex re dei paparazzi smentisce la versione della conduttrice sulla separazione dal fu capitano della Roma. Nel documentario sulla sua vita, Unica, la Blasi ha detto: "Totti non mi ha trovata che sco***o con un altro. Lui mi faceva sentire in colpa per un caffé". Eppure per Corona le cose non sarebbero andate così. "Ilary Blasi avrebbe tradito Totti con Alessio La Padula, ancor prima del ragazzo del caffè, di cui domani vi diremo nome e cognome, raccontando la storia che si cela dietro", è la bomba sganciata dall'imprenditore.

E ancora: "Ilary Blasi durante le riprese del programma Star in the Star avrebbe avuto un flirt con il cantante e ballerino Alessio La Padula proveniente dal talent show Amici. La notizia era stata data già da Fabrizio Corona nel 2022, ma il ballerino aveva smentito attraverso una storia Instagram". L'ex paparazzo avrebbe infatti un rapporto abbastanza stretto con La Padula e con i suoi conoscenti.

Qual è stato il vero problema per Corona? "Che Totti, avendo una concezione patriarcale della relazione, una volta scoperto il tradimento di Ilary, non è riuscito più ad accettarlo e a poco a poco ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata con Noemi Bocchi nell’agosto del 2021". Da qui l'accusa conclusiva al volto di Mediaset: "Ilary ormai indipendente, che i sensi di colpa non li ha mai avuti veramente, è rimasta a guardare la fine del matrimonio studiandosi le carte per vendicarsi e per cominciare la sua battaglia mediatica".