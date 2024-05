Inchiesta Liguria, ecco perché Signorini non può inguaiare Toti

27 maggio 2024 a

a

a

Oggi a Genova è il giorno di Paolo Emilio Signorini. L’ex presidente dell’Autorità Portuale è il solo indagato in cella e incontrerà i pubblici ministeri in Procura alle 13. La sua è la posizione più complessa perché da Aldo Spinelli ha ricevuto tanto: 15mila euro in contanti, 42 notti pagate all’Hotel de Paris, noto cinque stelle di Montecarlo, con tanto di fiches per giocare al casinò, e costosi e complessi massaggi extralusso, un bracciale di Cartier da 7.200 euro, una borsa di Chanel e la promessa di un lavoro a Roma da 300mila euro l’anno quando il suo incarico fosse finito. (...)

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Pietro Senaldi