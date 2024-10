Open Arms, Salvini: "Per l'Italia". Il suo ingresso nell'aula bunker: la foto che dice tutto

18 ottobre 2024 a

Passo deciso, sguardo duro. Matteo Salvini entra così nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, dove questa mattina si svolge l'arringa difensiva del suo avvocato, Giulia Bongiorno, nel processo Open Arms. "A testa alta, senza paura, per l'Italia e gli italiani", scrive sui propri profili social il leader della Lega, nonché vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, pubblicando la foto del suo ingresso in aula.

Quella di oggi è una mattinata importantissima, forse decisiva. Salvini, in qualità di allora ministro degli Interni, è imputato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio: l'accusa è quella di aver impedito per giorni lo sbarco sulle coste italiane a 147 migranti che la nave della ong spagnola aveva soccorso in due distinte operazioni. Per il vicepremier l'accusa ha chiesto sei anni di reclusione. Alle 10, davanti al teatro Politeama, è in programma la manifestazione di parlamentari nazionali e regionali leghisti a sostegno del loro leader. In piazza ci sono al momento anche i ministri Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli, oltre ad alcuni cittadini militanti del Carroccio.

In aula al Pagliarelli c'è anche Oscar Camps, fondatore della Ong spagnola, e attivisti di Mediterranea Saving Humans. All'ingresso rappresentanti di Open Arms hanno respinto al mittente le polemiche sollevate dalla Lega per la loro presenza ieri a un evento del Pd. "Sono eventi periodici che coinvolgono tutte le associazioni umanitarie".