I giudici vogliono più soldi: "Sfondare il tetto dei 240mila euro"

Qualche spicciolo in più in tasca a quanto pare alle toghe farebbe comodo. Sì, non è una barzelletta. Secondo quanto racconta ilGiornale, i giudici amministrativi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (Cpga) chiedono alla Corte Costituzionale di abolire il tetto stipendiale di 240mila euro annui, fissato nel 2014 dalla legge sull’“amministrazione sobria” del governo Renzi. Questi magistrati, tra i più pagati d’Italia, vogliono aggiungere 47mila euro di indennità di funzione, attualmente bloccata dal tetto.

La questione, che coinvolge anche i membri togati del Consiglio superiore della magistratura (Csm), sarà esaminata il 9 luglio 2025, ma le possibilità di accoglimento sembrano scarse.Il ricorso, avviato da Carmine Volpe, ex vicepresidente del Consiglio di Stato, sostiene che il tetto violi l’indipendenza della giurisdizione.