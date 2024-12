Tagadà, Cassese: "Quello di cui non devono parlare": lezione alle toghe rosse

18 dicembre 2024 a

"Senza dubbio c'è un gruppo di giudici militanti che accentuano la loro partecipazione alla formazione delle leggi, alla presenza nello spazio politico": a dirlo, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, Sabino Cassese, parlando del conflitto tra magistratura e governo. "Conosco tanti giudici che avevano preso in altre vesti posizioni politiche e che nel momento in cui sono diventati magistrati sono stati zitti - ha spiegato il giurista -. Questo sarebbe un grande privilegio in Italia: quello di non assistere a questa continua presenza nei media dei rappresentanti della magistratura".

Secondo lui, insomma, è necessario che i magistrati "si astengano dall'esprimere la loro opinione su un questione sulla quale devono giudicare, perché è così previsto non dalla Costituzione ma dai codici, quindi da prima della Costituzione". Quando la conduttrice gli ha fatto notare che allora bisognerebbe astenersi dall'esprimere delle opinioni su qualsiasi cosa dal momento che le toghe potrebbero trovarsi a giudicare le questioni più disparate, Cassese ha portato la sua esperienza: "Io ho fatto per nove anni il giudice della Corte Costituzionale e prima di questo ho avuto una collaborazione continua con quasi tutti i quotidiani italiani. Per nove anni non ho più scritto nulla".

Tornando alla questione dello scontro tra giudici e governo, infine, il giurista ha spiegato: "Un mero conflitto tra poteri è un fatto positivo: non c'è dubbio che la democrazia sia composta di due elementi. Uno è la cosiddetta rappresentanza politica, cioè il fatto che si partecipi alle elezioni; un altro è invece la competizione tra i poteri, il fatto che un potere controlla l'altro potere. Quindi se tutto questo avviene a livello fisiologico è giustissimo. Ma devono essere dei conflitti tra poteri e non invasioni di un potere nei confronti di un altro potere".

